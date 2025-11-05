Polonara pao u komu poslije transplantacije koštane srži: Potresna ispovijest žene košarkaša o opakoj bolesti

Akile Polonara oporavlja se nakon transplantacije koštane srži

Izvor: MN PRESS

Akile Polonara se posle borbe sa kancerom susreo sa drugom opakom bolešću. Nakon što je saznao da ima leukemiju, uslijedila je nova teška borba. Italijan je brzo pronašao donora, ali je poslije transplantacije koštane srži pao u komu, sada su se pojavile nove informacije o stanju bivšeg evroligaša.

Polonara je hospitalizovan u bolnici Sant Orsola u Bolonji i pao je u komu nakon transplantacije koštane srži, a nove vijesti potvrđuju da je Italijan sada dobro i oporavlja se. Ovu vijest je potvrdila njegova supruga Erika Bufano u razgovoru za "Le Iene". "Oporavlja se dobro, nema više opasnosti po život", rekla je ona.

Međutim, nije od samog početka sve išlo dobrim tokom, a to je otkrila i Bufano. Činilo se da oporavak ide po planu, ali je nekoliko dana prije otpuštanja iz bolnice stigla loša vijest: "Razvio je krvni ugrušak i mozak mu je patio od nedostatka kiseonika. Njegove šanse za preživljavanje bile su veoma male", potresno je izjavila.

U međuvremenu, Polonari je dozvoljeno da povremeno napušta bolnicu, što je on nedavno iskoristio da proslavi peti rođendan svoje ćerke Vitorije. Takođe, u tekstu se navodi da će bivši košarkaš Virtusa iz Bolonje biti otpušten iz bolnice.

Alike Polonara će nastaviti oporavak, a mnogi se nadaju da će ga ponovo vidjeti i na terenu. Njegov novi klub je Dinamo Sasari, koji ga spremno čeka da ponovo obuče dres italijanskog predstavnika i zaigra igru u kojoj uživa.