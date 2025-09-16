logo
Polonara pronašao donora i zakazao transplantaciju: Italijan želio sve da okonča, sad ima razlog za borbu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Akile Polonara objavio je lijepe vijesti - najavljena je transplantacija koštane srži za košarkaša Dinama iz Sasarija

Akile Polonara našao donora za koštanu srž Izvor: Profimedia

Italijanski košarkaš Ailke Polonara susreo se sa novom teškom bolešću, pošto mu je ovog ljeta dijagnostikovana leukemija. Karijera evroligaša morala je da stane, ali stižu i dobre vijesti - pronađen je donor koštane srži koji će pomoći Polonari da pobijedi u ovoj borbi. I sam Italijan objavio je potencijalne datume transplantacije, a onda bi trebalo biti objavljena 23. ili 24. septembra.

Italijan je najprije u sezoni 2023/24 pobijedio rak testisa, a sada je pred njim nova teška bitka. Polonara se nedavno vratio iz Valensije i sada se nalazi u Bolonji gdje se priprema za dalje korake.

"Kada vam kažu za tako tešku bolest, sruši vam se svijet. U tom trenutku, mislio sam samo i isključivo na svoju djecu i svoju suprugu. A da ih nisam imao, bilo bi veoma teško, jer je sve bilo crno. To su bili veoma teški dani, kada sam ležao u bolničkom krevetu vrišteći od bolova", započeo je Polonara za "Le Iene".

"Nakon tumora, prošao sam ciklus hemioterapije, a ciklusi hemioterapije i zračenja mogu dovesti do leukemije. Da nisam prošao taj ciklus, stopa povratka mi je bila 50 posto, ali time je pala na tri posto", prisjeća se igrač rotom iz Ankone.

Otkrio je Polonara i najcrnje misli: "Čak sam razmišljao da sve okončam, da otvorim prozor i iskočim napolje. Onda sam razmišljao o borbi za svoju porodicu, za svoju djecu, za svoju ženu, koja je uvijek uz mene i podržava me. Ne mogu da zamisle da se nisam ovako borio prije nego što sam počeo liječenje", ispričao je.

Polonara je nastavio: "Pomisao na komplikacije, da bih mogao da dobijem infekcije, plaši me. Osoba sam koja brzo razumije, tako da ako sam okružen ljudima koji se smiju, to i meni dolazi prirodno", odaje Polonara pozitivan stav dok govori o bolnoj temi.

Kako se sada osjeća Polonara?

Polonara je potanko objasnio sljedeće korake na svom putu ka oporavku: "Dobro sam. Proveo sam vikend sa djecom jer neko vrijeme neću moći da ih viđam, biće kod bake i deke. Za ponedjeljak su bili zakazani testovi za transplantaciju koštane srži, a u utorak idem u bolnicu. Moraću da prođem jedan ciklus hemioterapije koji će trajati pet do šest dana. Transplantacija je planirana za 23. ili 24. septembar. Imao sam sreće. Postojala su dva donora sa 90 posto podudarnosti, uključujući i jednog momka iz Njemačke, ali su se odlučili za djevojku iz Njemačke jer su odmah uspjeli da stupe u kontakt."

Već je najavljeno da će se Polonara vratiti na teren. Možda nije bilo mjesta u evroligaškim klubovima, pa će Italijan ponovo obući dres starog kluba Dinama iz Sasarija.

"Nisam bio u planovima Virtusa, bez obzira na bolest. Iskreno, bio bih uvrijeđen da su me ponovo potpisali samo kao gest dobre volje zbog toga što imam leukemiju. Prihvatio sam ponudu Sasarija jer mi je san da ponovo pokušam da igram. Da sam prihvatio neku funkciju, kao što je skaut, to bi značilo da sam odustao. Moj cilj je da dobijem medicinsko odobrenje da se vratim na teren", bio je jasan.

Tagovi

Akile Polonara košarkaši košarka

