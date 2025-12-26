logo
Olimpijakos gazio Virtus, a onda se upalila mašina: Duško Ivanović bio nadomak najvećeg preokreta u Evroligi

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Virtus je zamalo uspio da stigne "minus 17" u finišu meča sa Olimpijakosom u Evroligi.

Olimpijakos pobijedio Virtus u Evroligi Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Kakvu smo dramu vidjeli u Bolonji u Evroligi! Na kraju je pobijedio Olimpijakos 97:94, a Derik Olston je promašio trojku za produžetak. Nije delovalo da će ovo biti takav meč kada je na početku četvrte četvrtine vodio Olimpijakos sa 17 razlike. 

Na rezultatu 95:94 za Olimpijakos na nekoliko sekunde do kraja jedva je crveno-bijeli tim izveo loptu. Virtus je smatrao da je prošlo pet sekundi, ali nisu to svirale sudije i nakon pasa Nikole Milutinova pravio je faul Luka Vildoza. Bio je to njegov peti i završio je meč. Na kraju je na tri sekunde do kraja bilo 97:94 i uspio je da dođe do pobjede tim Jorgosa Barcokasa. 

Meč je na kraju trajao dva sata i 15 minuta, a Virtus je imao peh što je od sredine treće četvrtine bio bez Karsena Edvardsa koji je imao problem sa povredom. I bez njega su uspjeli da se vrate u meč, ali ne i da preokrenu. 

Na kraju je Olimpijakos vodio Tajler Dorsi sa 23 poena, Evan Furnije je imao 21 poen, a Saša Vezenkov 16 uz 5 skokova. Srpski reprezentativac Nikola Milutinov je imao sjajan meč sa 13 poena, 9 skokova i 5 asistencija. Kod Virtusa Luka Vildoza je imao 17 poena, Morgan 15, Edvarsds 14, a reprezentativac Srbije Alen Smailagić je završio sa 9 poena.

Ovim duelom je završena 2025. godine u Evroligi. Ranije iste večeri Partizan je doživeo težak poraz od Makabija, dok je tim Monaka savladao Real Madrid.

Tagovi

Virtus Bolonja KK Olimpijakos Evroliga

