Đoan Penjaroja pričao o otkazima za igrače Partizana: "Sa Džabarijem nemam problem, stav nam nije dobar"

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja je imao košmarni debi pošto je doživio težak poraz od Makabija. Pitali su ga novinari čak i o potencijalnim otkazima za igrače Partizana.

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja imao je jako loš debi na klupi novog tima. Crno-bijeli su poraženi 112:87 od Makabija, a španski stručnjak je odmah poslije meča uvidio da je pred njim ogroman posao.

"Igrali smo dobru košarku u samo prvih 10 minuta, imali smo samo tri treninga, imali smo Bongu i Tajrika samo na posljednjem treningu. Moramo da unapredimo neke stvari, posebno karakter i odbranu. Moramo da lake stvari radimo polako i da ostanemo zajedno kao tim. Čestitam Makabiju", rekao je odmah nakon meča.

Oglasio se i nakon svega na konferenciji za medije. On je naglasio kao i na početku izlaganja da je samo prvih sedam ili osam minuta utakmice bilo na nivou za njegov tim.

"Želim da čestitam Makabiju na pobjedu. Jasno je da smo odigrali lošu utakmicu. Mislim da smo odigrali dobro sedam-osam minuta. Imali smo jasne ideje u napadu i odbrani. Imali smo 10 asistencija u prvoj četvrtini. Prvih osam minuta smo odigrali dobro. Ali tim se diskonektovao, igrali su invididualno i onda je Makabi odigrao lako u napadu. Samo iz reketa su dali 40 poena i tu moramo da napredujemo. Moramo da analiziramo situaciju koja je očigledno loša. Moramo da pričamo manje,. a radimo jače i više. Nadam se da će se situacija promijeniti u narednih nekoliko nedjelja. Da bi je promijenili moramo da imamo dobar mentalitet.", počeo je Penjaroja.

On je naglasio da je Makabi vrlo lako došao do ove pobjede i da to ne smije da se ponavlja.

"U većem dijelu utakmice Makabi je igrao lako i nisu imali problema da dobiju loptu, kontrolisali su skok. pogađali su visoke procente. Bilo je problema i ispod našeg koša. Moramo da igramo mnogo čvršće. Prije svega moramo da imamo mnogo više individualne odgovornosti. Taktički moramo da shvatimo nove detalje. Imali smo samo tri treninga i to sa osam igraća. Nismo ofanzivno imali problema, ali u odbrani moramo mnogo da napredujemo", rekao je on.

Da li ima želju da se zahvali nekim igračima?

"Nije dobra prva utakmica za mene, ali sada je moj posao da ostanem miran i da analiziram sve stvari i moram da u dvije-tri nedjelje analiziram neke stvari. Imam tri dana u Beogradu. Kao trener moram da analiziram sve i poslije toga ćemo vidjeti. Danas je bilo jako, jako loše", naglasio je, pa se osvrnuo na minutažu Džabarija Parkera. Njega na terenu nije bilo.

"Džabari je igrač Partizana i danas je ovo bila tehnička odluka. Nemam lični problem sa Džabarijem Parkerom. Ako ostane u sastavu može da igra", otkrio je on.

Šta je potrebno da se promijeni?

Izvor: MN PRESS

"Nije lako, moj zadatak je da analiziram sve situacije i mislim da je najvažnije da promijenimo mentalčitet, da očistimo mozak, ispraznimo glavu jer igrači sada su kolapsirali. Moraju da misle samo na teren. Da se drže zajedno. Moramo da razmišljamo o prostim situacijama, da utvrdimo defanzivna pravila i ne pronalazimo izgvoore. Da prihvatimo lošu situaciju i da poslije toga radimo jako svaki dan. Korak po korak, utakmicu po utakmicu da napredujemo"

"Sada je jako teško biti optimista. Mislim da sam spreman, ali to zavisi od mentaliteta. Ako je dobar, onda imamo dovoljno talenta. U ovom trenutku naš stav nije dobar", zaključio je Penjaroja.