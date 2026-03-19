"Spremili smo specijalnu taktiku za Nikolu Jokića": Rajaković zna kako da zaustavi najboljeg u NBA

Srpski trener Darko Rajaković svima otkrio kako će zaustaviti Nikolu Jokića na meču Denvera i Toronta koji se igra u subotu.

Izvor: X/@NBASrbija/Printscreen/Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa naredni meč u NBA ligi igraće pred svojim navijačima, u subotu (2.00 po našem vremenu) protiv ekipe Toronto Reptorsa, a to će biti posebno zanimljiv meč za navijače u Srbiji. Na jednoj strani biće najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić, a na drugoj srpski stručnjak Darkko Rajaković koji ima veoma dobru sezonu sa timom iz Kanade.

Upravo je o Nikoli Jokiću govorio Darko Rajaković na konferenciji poslije ubjedljive pobjede (139:109) nad Čikago Bulsima. Amerikance je zanimalo kako će jedini kanadski tim u najjačoj košarkaškoj ligi braniti Nikolu Jokića, koji je poznat kao nezaustavljiva mašina - bilo da je riječ o poenima, skokovima ili asistencijama.

"Iznenadićemo Jokića. Stavićemo naše plejmejkere da ga čuvaju. Spremili smo veoma specijalnu strategiju protiv njega", rekao je Darko Rajaković pred meč Denvera i Toronta. Rajaković je sa osmijehom na licu saslušao pitanje, pa nam ostaje da vidimo da li je otkrio taktiku, sličnu onoj koju su timovi poput Minesote ili Oklahome već probali protiv srpskog centra. Pogledajte njegovu izjavu:

Darko on the team’s game-plan trying to stop fellow Serbian Nikola Jokić next game:



“We’re going to surprise Jokić. We’re going to put our point guards to guard him. We’re preparing a very special strategy against him.”



“Having CMB would be a huge help in that game.”pic.twitter.com/GJmoYLRs6E — Omer Osman (@OmerOsman200)March 19, 2026

Meč Denvera i Toronta u Koloradu biće treći koji ova dva tima igraju u aktuelnoj sezoni. Prethodni put sastali su se prvog januara, a tada je Denver upisao pobjedu (106:103) iako zbog povrede Jokić nije igrao. Srpski košarkaš učestvovao je u prvoj pobjedi (112:108) Denvera nad Torontom ove sezone, kada je meč završio sa 17 poena, šest skokova i pet asistencija za manje od 21 minuta na parketu.

