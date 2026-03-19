logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ova reakcija Nikole Jokića je hit na internetu: Ništa nije morao da kaže i sve je bilo jasno

Dragan Šutvić
0

Najbolji igrač NBA lige Nikola Jokić smatrao da je fauliran pri šutu za tri poena.

Reakcija Nikole Jokića na sudijsku odluku

Nikola Jokić imao je još jedno nevjerovatno veče u NBA ligi, a ovog puta je u centru pažnje bio i broj izgubljenih lopti koje je imao. Nakon dva veoma teška dana u najjačoj ligi na svijetu, srpski košarkaš je hit na društvenim mrežama i to zbog reakcije koju je imao tokom meča.

Nikola Jokić se namjestio i pogodio spektakularnu trojku, a smatrao je da ga je Olivije-Maksens Prosper faulirao tom prilikom. Kontakta je svakako bilo, Jokić je smatrao da je on dovoljan da se dosudi slobodno bacanje, ali sudije nisu imale isto takvo mišljenje. Arbitri su pustili Memfis da krene u napad, što se Jokiću nije svidjelo.

Najbolji igrač Denver Nagetsa dugo je gledao u jednog od sudija, dok se vraćao u odbranu. Nije treptao, nije skretao pogled - fiksirao se na sudiju koji mu nije dosudio dodatno slobodno bacanje. Bilo je očigledno da je ta odluka iznervirala srpskog košarkaša, pa je ubrzo održao kratku lekciju o košarkaškim pravilima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Inače, Nikola Jokić je meč završio sa 29 poena, 14 skokova, devet asistencija i tri blokade, ali i 10 izgubljenih lopti koje su Memfisu pomogle da stigne do pobjede. Jokić ove sezone prosječno bilježi 28,5 poena, 12,6 skokova i 10,5 asistencija, a čini se da bi ovo mogla da bude druga sezona u nizu koju završava sa tripl-dabl prosjekom.

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC