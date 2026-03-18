Nikola Jokić otkrio na šta je najponosniji: Dao samo 8 poena, ali ne mari za brojke

Srpski as bio je jako zadovoljan poslije ubjedljive pobjede protiv Filadelfije gdje nije bio u glavnoj ulozi.

Izvor: Guerilla Sports/X/Printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa ubjedljivo su slavili protiv Filadelfija Seventisiksersa (124:96) i konačno su odigrali meč po mjeri Nikole Jokića. Srpski as je imao najlošiji poenterski učinak ove sezone, ali je poslije trijumfa bio jako zadovoljan zbog timske pobjede. U posljednje vrijeme su gubili neke mečeve u neizvjesnim završnicama, međutim, ovog puta ni najmanje neizvjesnosti nije bilo.

Kem Džonson i Kristijan Braun su preuzeli ključne uloge u napadu, bili su izuzetno šuterski raspoložen, dok je Jokić vukao poteze iz senke. Na kraju je imao nevjerovatnih 14 asistencija, uz osam poena i sedam skokova.

Jokić je poslije meča upitan da li je više zadovoljan ofanzivnim ili defanzivnim učinkom?

"Najviše sam ponosan na to kako smo bili profesionalni, svi su odradili ono što im je bio zadatak. To je bila najimpresivnija stvar u našoj igri večeras", rekao je Jokić koji nije bio pretjerano raspoložen za ćaskanje sa medijima.

Jednom prilikom je izjavio da ima predosjećaj kada će odigrati poenterski dobar meč, a kakva je situacija kad su u pitanju asistencije i razigravanje saigrača?

"Ne, to se samo desi. Zavisi od toga kako uđem u utakmicu, fokus je jako važan."

Srećan je zbog pobede, pošto im u posljednje vrijeme nije išlo najbolje, a sve im je otežao zahtjevan raspored.

"Gubili smo neke mečeve u posljednje vrijeme, nismo to uzeli za ozbiljno, ovog puta smo bili profesionalni, svako je dao doprinos, jako dobra utakmica. Imali smo jako teških šest utakmica, nadam se da ćemo nastaviti da igramo ovako i da ćemo ponovo pronaći svoj ritam."

Kem Džonson konačno donosi timu ono što se od njega očekivalo od samog starta. Meč je završio sa 18 poena, a trojke je šutirao perfektnih 3/3.

"Igra dobro u posljednje vrijeme, imao je problem sa povredom, nadam se da ćemo ostati zdravi i da će on nastaviti da igra kao što je igrao večeras", rekao je Jokić.

Osim Džonsona, Kristijan Braun polako pronalazi stari napadački ritam i protiv Filadelfije je bio najefikasniji na meču sa 22 poena, pet skokova i četiri asistencije.

