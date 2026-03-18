Nikola Jokić odigrao svoj najčudniji meč u 2025/26!

Autor Dragan Šutvić
Nikola Jokić i Denver se radovali pobjedi, a ne pamtimo meč u kome je Somborac ovako "kočio" kada je šut u pitanju.

Nikola Jokić dao samo osam poena protiv Filadelfije Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić odigrao je prethodne noći najčudniju utakmicu u 2025/26, uz najmanje zabilježenih poena u ovoj takmičarskoj godini. Ali, to ne znači da je odigrao loš meč, samo nije želio da forsira šut, bila je ovo utakmica u kojoj je htio da razigra svoje saigrače koji su uglavnom van forme.

U ubjedljivoj pobjedi Denvera nad Filadelfijom (124:96) pred svojim navijačima, Jokić je zabilježio samo osam poena, šutiravši iz igre 4/7, bez ijednog slobodnog bacanja.

Nikola Jokić protiv Filadelfije
Izvor: YouTube/ZH Highlights

Međutim, vrijedi napomenuti da je Jokić za samo 25 minuta na parketu uspio da ostvari i 14 asistencija, kao i sedam skokova, dok je doduše napravio i pet izgubljenih lopti, daleko najviše u svom timu. To i nije neočekivano kada je lopta uvijek kod njega u rukama.


Denver je na vrijeme riješio pitanje pobjednika i Adelman je mogao da prištedi Jokića, pa je tako košgetersku ulogu preuzeo Kristijan Braun sa 22 poena, pa Kameron Džonson sa 18, dok su po 12 imali Gordon, Marej i Braun.

U oslabljenoj Filadelfiji, opet bez Embida, prednjačio je Mardžon Bočamp sa 16 poena.

