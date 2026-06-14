Portugalac preživio saobraćajku: "Pamtim posljednji mamin vrisak i brata kako plače"

Žoao Kanselo je sa suzama u očima pričao o tragediji i saobraćajnoj nesreći u kojoj mu je poginula majka dok je on bio u kolima.

Izvor: Printscreen/X/Ataquefudbolero

Žoao Kanselo (32) važio je za jednog od najboljih bekova na svijetu, posebno dok je igrao u Mančester sitiju. Nedavno se vratio u Barselonu, a njegovu životnu priču malo ko zna. Kao dijete je ostao bez majke koja je nastradala u saobraćajnoj nesreći. Bio je u kolima sa njom i mlađim bratom koji je imao samo osam godina.

Kanselo je imao 18 tada i do tragedije je došlo 2013. godine. To je nešto što mu je ostavilo ožiljak i o tome je rijetko pričao u javnosti. Pred odlazak na Svjetsko prvenstvo je otvorio dušu o tome...

"Te milisekunde su promijenile moj život zauvijek. Sjećam se nekih detalja. Pamtim posljednji vrisak moje majke, brata kako plače, imao je samo osam godina", počeo je Kanselo intervju za "Alta definisao".

Pokušao je da uradi sve što je u njegovoj moći da spasi svoju majku Filomenu. Nažalost, nije mogao ništa da uradi.

"Pokušao sam da podignem auto, da izvučem moju majku koja je bila zarobljena ispod kola, ali nisam mogao. Jednostavno, nisam mogao ništa da uradim. Sve je bilo tako mračno".

Vozila je "Audi A3" i zajedno sa sinovima je odvezla muža Žozea na aerodrom i vraćali su se kući u blizini Lisabona. Ali, nije se nikada vratila. Dogodila se nezapamćena tragedija.

"Sletjeli smo sa autoputa, blizu litice. Pokušao sam da iskoristim posljednji atom snage, sve što sam imao da podignem automobil, ali bilo je nemoguće.

Kanselo je igrao i za majku

João Cancelo, sobre el accidente que le costó la vida a su madre:



“Me acuerdo del último grito de mi madre. De mi hermano llorando…



Intenté levantar el coche para liberarla, pero no lo conseguí, es simplemente imposible levantar un coche”.pic.twitter.com/vRSXaZvijh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero)June 13, 2026

Nije Kanselu bilo lako da se fokusira na fudbal. U tim godinama se probio do rezervnog tima Benfike, spreman za naredni korak, ali se dogodila tragedija. Želio je da učini Filomenu ponosnom, nije dozvolio sebi da se preda i odustane i u tome je uspeo.

Prvo se probio do prvog tima Benfike, pa je na pozajmici u Valensiji pokazao šta zna i umije. Igrao je potom za Inter, Juventus, dok je u Mančester sitiju imao najviše uspeha. Bio je na pozajmicama u Bajern Minhenu i Barseloni, pa u Al Hilalu i onda je odlučio da se odrekne arapskih miliona i da se vrati u Barsu.

Sa reprezentacijom hoće titulu

Žoao Kanselo želi titulu sa reprezentacijom Portugala. Našao se na konačnom spisku za Svjetsko prvenstvo i želi da ponovi uspjeh iz 2019. godine kada su osvojili Ligu nacija. Zanimljivo je da je za reprezentaciju Portugala debitovao u avgustu 2016. godine, samo nekoliko mjeseci pošto su Portugalci postali evropski šampioni.

Sada su u grupi "K" na Mundijalu sa reprezentacijama Kolumbije, Konga i Uzbekistana i apsolutni su favoriti za prvo mjesto u grupi.