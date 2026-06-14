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Novak Đoković ukrao slavu u Barseloni: Srbin se pojavio na prestižnom događaju i napravio pometnju

Novak Đoković ukrao slavu u Barseloni: Srbin se pojavio na prestižnom događaju i napravio pometnju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković napustio je Atinu i trenutno se nalazi u Španiji.

Novak Đoković prati Formulu 1 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je veliki ljubitelj Formule 1, pa je slobodno vrijeme iskoristio da "skokne" do Barselone gdje se ovog vikanda održava jedna od najprestižnijih trka.

Srpski as neće igrati do Vimbldona koji je na programu od 22. juna nakon što je eliminisan u ranoj fazi Rolan Garosa, pa je odlučio da odmor kvalitetno iskoristi.

Novak među prijateljima i poznanicima ima veliki broj aktuelnih i bivših vozača Formule 1, pa je čest gost na događajima ovakvog tipa. Naravno, njegov dolazak nije prošao nezapaženo, pa je na trenutak ukrao svu slavu...

U pitanju je trka za Veliku nagradu Katalunje, a Novaku nije prvi put da prisustvuje spektaklu ovog tipa. Pojavio se u elegantnom izdanju pred početak trke i strpljivo pozirao sa zvijezdama iz svijeta na točkovima.

 Podsjetimo, Đoković je nedavno snimljen u Atini gdje je pratio finale grčkog prvenstva u košarci između Panatinaikosa i Olimpijakosa, bio je u društvu kapitena Srbije Bogdana Bogdanovića, da bi se uputio u Španiju gdje će uživo pratiti "najbrži cirkus na svijetu".

Tagovi

Novak Đoković Tenis Formula 1

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