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Sprema se haos u svijetu tenisa: Siner pokreće bojkot, čeka se Đokovićeva reakcija

Sprema se haos u svijetu tenisa: Siner pokreće bojkot, čeka se Đokovićeva reakcija

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Italijanski teniser Janik Siner spreman je za radikalne promjene u "bijelom sportu".

Janik Siner najavljuje bojkot mješovitog dubla na US openu Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia / AP Photo/Emma Da Silva

Spremaju se nove turbulencije u svijetu tenisa. Neki od najboljih igrača sveta u ženskoj i muškoj konkurenciji najavili su bojkot pred Rolan Garos, ali kako je takmičenje odmicalo, sve se svelo na ograničenja konferencija za medije i apele da se nagradni fondovi uvećaju. Kako se ovim ništa nije postiglo, što je Novak Đoković i predvidio, teniseri spremaju novi radikalan potez.

Kako prenosi "Tajms", najbolji teniser svijeta Janik Siner je prvi zagovornik novog bojkota i očekuje se da zajedno sa još nekoliko teniskih zvijezda propusti turnir mješovitih dublova na US Openu. To će biti način da organizatorima posljednjeg grend slema u sezoni stave da znanja da je vrijeme za promjene.

Vimbldon je ovakav scenario spriječio jer je najavljeno povećanje nagradnog fonda za 20%, a videćemo da li će Amerikanci ispratiti ovaj trend ili će se suočiti sa velikim komplikacijama.

Od prošle sezone, mješoviti dubl se igra nedelju dana ranije prije singlova, što je trebalo da doprinese popularnosti tenisa u parovima. Odziv zvučnih imena je bio veliki, ali ove godine je taj turnir u opasnosti. Gledali smo u Njujorku parove poput Đoković-Danilović, Alkaraz-Radukanu, Drejper-Pegula, a sada bi ljubitelji tenisa mogli da budu uskraćeni za spektakl.

Teniski savez Sjedinjenih Američkih Država se nada da će se zvijezde ponovo prijaviti za ovogodišnje takmičenje, međutim, zbog revolta igrača sve je pod znakom pitanja.

Đoković nije podržao bojkot na Rolan Garosu

Srpski as je regularno držao konferencije za medije na drugom grend slemu u sezoni i nije se solidarisao sa Arinom Sabalenkom i ostalim igračima koji su skraćivali vrijeme obraćanja pred medijima. Razlog nije bio to što ih ne podržava, već to što ne vjeruje da im taj tip bojkota može donijeti bilo kakav boljitak. Na kraju se ispostavilo da je bio u pravu.

"Nisam dio toga. Ne mogu da komentarišem, zaista. Mogu da se zauzimam za prava igrača kao i do sada, a ne samo za najbolje igrače, već i za one nižeg ranga. Ne donosim odluke, ne učestvujem, samo radim kao i do sada. Treba da učimo od golfera i da budemo ujedinjeni. Sada je vrijeme za to", rekao je tada Đoković.

Videćjemo kakav će biti njegov stav oko nove ideje pritiska na grend slem turnire, ali je jedno je jasno, ako je neko uradio nešto za poboljšanje polažaja tenisera na WTA i ATP turu, to je definitivno bio on.

Tagovi

Janik Siner ATP Tenis

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