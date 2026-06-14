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Nan poslije tuče sa Tajrikom završio u bolnici: Isplivali detalji sa pregleda, spremaju se tužbe

Nan poslije tuče sa Tajrikom završio u bolnici: Isplivali detalji sa pregleda, spremaju se tužbe

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Poslije tuče sa Tajrikom Džounsom je Kendrik Nan završio u bolnici gdje je utvrđeno da je igrao sa slomljenim rebrom.

Nan poslije tuče sa Tajrikom završio u bolnici Izvor: Printscreen/X/HeatNation

Olimpijakos je poslije drame i pete utakmice pobijedio Panatinaikos i osvojio titulu. Međutim, ono što je glavna tema poslije tog meča nije vezana za uspjeh crveno-bijelih iz Pireja već za tuču između Kendrika Nana i Tajrika Džounsa.

Sve je krenulo još na samom terenu kada je došlo do "uzavrelih strasti", pa se nastavilo i ispred svlačionice i u svlačionici gdje je bivši centar Partizana navodno udario pesnicom pleja Panatinaikosa. Sada su se pojavile nove informacije o stanju američkog organizatora igre.

Kako prenosi grčkii portal "ERT" Nan je poslije incidenata završio u bolnici na dodatnim pregledima i tamo je ustanovljeno da ima prelom rebara. Povredu je zaradio tokom meča, ali je "stisnuo zube" i igrao. Vidjelo se i po njegovom načinu igre da se muči, a sada je malo jasnije i zašto je igrao loše do momenta isključenja.

Spremaju se tužbe

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Tuča Kendrik Nan i Tajrik Džouns
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Poslije incidenata koji se dogodio u dvorani Olimpijakosa najavljene su tužbe. I to od strane oba tima, samo protiv različitih lica. Vodiće se borba i na sudu i šanse su da će kazne da budu drakonske, posebno za Tajrika. Male su šanse da će snažni centar ostati u redovima šampiona Evrope posle svega što je radio. Na prethodnom meču se unosio u facu treneru Jorgosu Barcokasu...

Što se tužbi tiče, Olimpijakos tuži Kendrika Nana i Matijasa Lesora, tvrde da je centar njihovog najvećeg rivala udario policajca. Sa druge strane PAO podnosi tužbu protiv Džounsa.

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Tagovi

Kendrik Nan KK Panatinaikos košarka

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