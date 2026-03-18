Embid opet "pobjegao" od Jokića - sedmu godinu zaredom!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nikola Jokić nije dočekao da igra protiv Džoela Embida ni sedmu godinu zaredom, a poslije meča mu je prvo prišao da pita kako je.

Džoel Embid ponovo nije igrao protiv Nikole Jokića

Nikola Jokić radovao se prethodne noći sa svojim Denverom protiv Filadelfije (124:96), međutim ponovo je izostala "bitka" sa Džoelom Embidom. Navikli smo da Embid ne igra protiv Jokića u Denveru, o čemu postoje već različite teorije zašto je to tako, a vjerovali ili ne - nije zaigrao na parketu "Bol arene" još od 2019. godine.

Za prethodnu noć, Embid je čak imao i "dobar izgovor", pošto zbog povrede rebara ne igra već neko vrijeme i pitanje je kada će na parket, ali je zaista simptomatično da baš kada god Filadelfija gostuje u Denveru - Kamerunac ne može da igra.


Navijači se već šale na tu temu i pričaju da Embid bježi od Jokića, da se plaši da bi pred navijačima u Denveru mogao da izgubi ubedljivo i da mu tu bude demonstrirano ko je najbolji centar na svijetu, a ta priča se najviše "zavrtjela" u sezoni kada je bio MVP. Tada je, možda i u strahu da ne ostane bez nagrade, preskočio meč protiv Jokića u njegovom Denveru.


I da je igrao prethodne noći, teško da bi pomogao Filadelfiji, pošto njegova ekipa zaista djeluje loše čitave sezone i moguće da će na ljeto u potpunu rekonstrukciju. Možda i bez Džoela Embida koji je od 2024. godine redovno van terena.

Džoel Embid je samo dva puta u karijeri igrao protiv Denvera u gostima, prvo 2016. godine kada je upisao 23 poena, a onda 2019. kada je imao 19. Na oba meča šutirao je ispod 40 odsto, a koliko god to pokazivalo da se plaši, Jokić je drugačiji od svih i poslije meča je prvo došao da pita Embida kako je.

I to pokazuje kakvo poštovanje ima prema njemu, bez obzira što mu je "ukrao" jednu MVP nagradu.

Kako je odigrao Jokić?

Nikola Jokić protiv Filadelfije
Izvor: YouTube/ZH Highlights

Kao što smo rekli, Jokić je odigrao najčudniji meč u sezoni - sa najmanje postignutih poena. Jokić je imao samo osam poena za 25 minuta na parketu, ali je uspio da ostvari i 14 asistencija, kao i sedam skokova, dok je doduše napravio i pet izgubljenih lopti, daleko najviše u svom timu.

