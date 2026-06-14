"Ovo ne liči ni na šta, za koga se Mundijal igra?": Klop se prvi usudio da javno isproziva FIFA i sporno pravilo

Jirgen Klop ne krije nezadovoljstvo zbog načina na koji je organizovano Svjetsko prvenstvo i obaveznih pauza za igrače.

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Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se u Americi, Kanadi i Meksiku i sve više je kritika na račun organizatora. Malo je onih koji to smiju javno da kažu. Jedan od njih je Jirgen Klop koji se usudio da pred kamerama priča o onome što vidi. Smetaju mu obavezne pauze za hidrataciju igrača.

FIFA je donijela odluku da po jednom u oba poluvremena, na polovini oba dijela, uvede trominutnu pauzu za odmor igrača i hidrataciju. Kao razlog navela je velike vrućine. Ono što je istina jeste da u ta tri minuta televizije puštaju reklame da je sve to urađeno zbog marketinga. Zna to i čuveni njemački trener.

"Fudbal je kidnapovan od strane ljudi koji se kriju u klimatizovanim kancelarijama. Dok gledam igrače kako stoje pored terena zbog TV tajm-auta i tako uništavaju ritam meča, zapitam se... Pitam se za koga je ovo Svjetsko prvenstvo? Za navijače? Igrače? Ili za one koji se reklamiraju", rekao je Klop za njemački "ZDF" koji je jedan od brodkastera šampionata.

Nijemac smatra da su takve pauze u redu na mečevima gdje je zaista prevruće i gdje su takvi uslovi za igru. Ali, odluka o trominutnoj pauzi važi na svim mečevima, pa je tako bila pauza zbog vrućine recimo i na utakmici Australije i Turske u Vankuveru (Kanada) kad su na terenu bila 22-23 stepena i idealno vrijeme za igru.

"Meč na Mundijalu treba da teče kao rijeka, a ne da gradimo brane usred kako bi mogle reklame da prođu. Fudbal je nekad bio glavni događaj, sada postaje naka vrsta pozadinske muzike za reklame", zaključio je Klop.

Poketino se složio sa Klopom

Obavezne "pauze za hidrataciju" su tema na mnogim konferencijama, pa se tako i selektor Amerike Maurisio Poketino složio sa Klopom.

"Ne sviđaju mi se te pauze. To je u redu kada su uslovi ekstremni i kada postoji potreba za tim. Kada je sve dobro, ne vidim poentu, bespotrebno je", jasan je Poketino koji je sa Amerikancima ubjedljivo savladao Paragvaj na startu turnira (4:1).