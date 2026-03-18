Pomogao je Nikoli Jokić kad je bio niko u NBA: Zato mu Srbin uvijek pokaže koliko ga poštuje

Nekadašnji saigrači iz Denvera Nikola Jokić i Džamir Nelson srdačno se pozdravili kad su se sreli u NBA.

Izvor: X/@DNVR_Nuggets/Printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić odigrao je još jedan nevjerovatan meč u NBA ligi - ovog puta u pobjedi nad Filadelfijom nisu bili bitni poeni niti skokovi. Jokić je odigrao veoma čudnu partiju i meč je završio sa osam poena, sedam skokova i 14 asistencija, što je bila i glavna tema američkih medija kada je riječ o najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Nikola Jokić je objasnio zašto je meč bio takav, a njegovi navijači primijetili su još jedan veoma važan detalj. Nedavno je srpski košarkaš pričao koliko su bitni veterani u svakoj svlačionici, odnosno koliko ga nervira kada bivši košarkaši imaju zamjerke na račun onih koji danas igraju. Zato je posebno lijepo vidjeti kako se Jokić ponaša prema onima sa kojima je dijelio teren - ovog puta je sreo Džamira Nelsona koji je danas pomoćnik generalnog menadžera Filadelfije, a njih dvojica srdačno su se ispričali.

Old friend Jameer Nelson says hello to Nikola Jokic pregame — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) March 18, 2026

Navijači Denver Nagetsa oduševili su se zbog ove scene, a sličnu situaciju vidjeli smo i prije više od godinu dana kada je Nikola Jokić srdačno pozdravio Džamira Nelsona. Nekadašnji američki košarkaš bio je jedan od iskusnijih igrača koji su Nikoli pomogli na početku NBA karijere, što Jokić zna da cijeni.

Kakvu je karijeru imao Džamir Nelson?

Nekadašnji američki plejmejker Džamir Nelson je svojevremeno bio velika zvijezda koledž košarke i kao takav je stigao u najjaču ligu na svijetu - na draftu 2004. godine Nagetsi su ga izabrali kao 20. pika. Nije dobio priliku u Denveru, koji ga je prije početka sezone trejdovao u Orlando i za to dobio pika prve runde na draftu naredne godine. Za tim sa Floride igrao je deset godina, zatim kratko bio član Dalasa, još kraće nosio dres Bostona i onda završio u Denveru, prije nego što se penzionisao nakon kratkih avantura u Nju Orleansu i Detroitu.

Vidi opis Pomogao je Nikoli Jokić kad je bio niko u NBA: Zato mu Srbin uvijek pokaže koliko ga poštuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: EPA/ALLISON DINNER Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: EPA/ALLISON DINNER Br. slika: 5 5 / 5

Dres Denver Nagetsa nosio je od januara 2015. do oktobra 2017. godine, a to je bio početak nove ere u klubu. U međuvremenu je Denver otkrio Nikolu Jokića, koji je tokom narednih sezona postao jedan od najboljih igrača na svijetu. Između ostalog, donio je u Kolorado tri MVP nagrade za nastupe u ligaškom dijelu sezone, jedno MVP priznanje za partije u finalu i prvu titulu u istoriji franšize. Nije zaboravio kako je sve počeo, sa Džamirom u timu.