Bivši golman Borca m:tel briljirao protiv tzv. Kosova: Zoran Radić odveo "zmajeve" do +13 pred revanš predbaraža za SP!

Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometaši BiH znatno su se približili finalu baraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine nakon prvog odmjeravanja snaga sa tzv. Kosovom!

Puleni Damira Doborca trijumfovali su večeras u tuzlanskom Mejdanu razlikom od golova (34:21), a da li će u maju izaći na megdan selekciji Farskih Ostrva u finalnom dvomeču baraža, biće poznato u nedjelju (22. mart), nakon revanša u Prištini (17.00).

Mnogo bolje je bh. tim izgledao od rivala u prvoj polovini prvog dijela, pa je tako u 12. minutu na semaforu pisalo 8:3. Do tog trenutka, po dva gola su postigli Marko Panić, Mislav Grgić i Domagoj Alilović, pa je švedski selektor na klupi tzv. Kosova Jesper Estlund morao da reaguje minutom odmora.

Ipak, od 16. do 24. minuta, "zmajevi" su napravili nekoliko grešaka u fazi napada, što su gosti iskoristili i izjednačili na 11:11. Seriju gostiju prekinuo je Ibrahim Haseljić za 12:11, da bi, spojivši tri gola, bh. rukometaši stigli do 15:12 pogotkom Omera Mehmedovića iz kontre. Ipak, prvih 30 minuta zaključio je Drenit Tahirukaj, koji je uspio da bude brži od sirene.

Drugo poluvrijeme u potpunosti je obilježio golman Sarana Zoran Radić. Nekadašnji član Kotor Varoši i Borca m:tel, koji već nekoliko godina unazad nastupa u Francuskoj, upisao je čak 12 odbrana u drugom dijelu i poveo bh. ekipu do ogromnog dvocifrenog plusa u Mejdanu.

U uvodnim minutima drugog dijela, prvotimac Neksea Mislav Grgić spojio je četiri gola za 19:16 i u tim trenucima bio je jedini strijelac bh. selekcije u nastavku. Radić je baš u tim trenucima počeo da "spušta roletnu", a nisu gosti imali rješenje ni za Luku Perića, koji je do kraja meča postigao šest golova iz isto toliko pokušaja.

Tako su puleni Damira Doborca iz minuta u minut dizali prednost, praktično već sad zakoračivši u finale baraža. Tamo bi se sastali sa selekcijom Farskih Ostrva, 13. i 14. odnosno 16. i 17. maja, a ukoliko iz dvomeča sa tzv. Kosovom izađu kao pobjednici, u prvoj utakmici bi bili domaćini.

BiH - "KOSOVO" 34:21

BiH: Haseljić 3, Šoljić 1, Hadžimuhamedović, Mehmedčehajić 4, Panić 4, Šahinović 3, Faljić 2, Perić 6, Čordalija (1 odbrana), Radić (13 odbrana), Mehmedović, Grgić 8, Mišetić, Čolaković, Alilović 3, Muhović. Trener: Damir Doborac.

"KOSOVO": Kabaši (2 odbrane), Jupa 2, Hodža, Zogaj 3, Mulaj, Dedaj 1, Tafilaj, Muškolaj, Dri. Tahirukaj 1, Šabani, Beriša (6 odbrana), Ramošaj 3, Mućoli 1, Đuka 2, Tači 2, Dre. Tahirukaj 6. Trener: Jesper Estlund.

(mondo.ba)