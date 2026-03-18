logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajevi" u četvrtak igraju prvi meč predbaraža za SP, Doborac poručio: Moramo da budemo svjesni da nas čeka dobra ekipa

Dragan Šutvić
0

Bh. rukometaši će sutra od 20.00 časova protiv tzv. Kosova igrati prvu utakmicu predbaraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Damir Doborac Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH u četvrtak uveče (20.00) protiv tzv. Kosova igra prvu utakmicu predbaraža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Meč se igra u tuzlanskom Mejdanu, a odluka o tome ko će u finalu baraža ukrstiti koplja sa Farskim Ostrvima biće donesena poslije revanša koji je zakazan za nedjelju (22. mart).

"Važno je da se sada fokusiramo samo na prvu utakmicu. Moramo da budemo svjesni da nas čeka jedna dobra reprezentacija. U odnosu na prije tri godine, kada smo ovdje igrali s njima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, u toj ekipi je 80 posto istih igrača. Imaju dobar kontinuitet, koji mi nismo imali do posljednjih šest mjeseci", rekao je pred sutrašnji meč selektor Damir Doborac, dodavši:

"Njihov trener (Jesper Estlund, op.a.) gaji skandinavski stil igre. Počeli su na tome da rade, dosta više trče nego ranije. Mi imamo kvalitet, a raduje nas odziv igrača. Osim Elmasa Avdića koji ima povredu lakta svi su došli na okupljanje. Naši igrači u posljednje vrijeme imaju dobru minutažu u klubovima i to se vidi na treningu", riječi su Doborca.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet BiH Kosovo zmajevi Damir Doborac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC