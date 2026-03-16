logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rukometaši BiH počeli pripreme za predbaraž: "Zmajevi" odradili prvi trening pred dvomeč sa tzv. Kosovom

Autor Dragan Šutvić
Prvi meč igra se u četvrtak.

Pripreme rukometaša BiH za utakmice protiv Kosova Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH odradila je ovog ponedjeljka prvi zajednički trening u sklopu priprema za utakmice predbaraža za SP 2027 protiv tzv. Kosova. Prvi meč igra se u četvrtak (19. april) u tuzlanskom Mejdanu, dok je revanš na gostujućem terenu tri dana kasnije.

"Juče je počelo okupljanje reprezentacije, a danas su nam se priključili igrači koji su u nedjelju imali utakmice. Raduje me, poslije dužeg vremena, da je odziv igrača na ovakvom nivou. Važno je da su raspoloženi, a još važnije da imaju dobru minutažu u svojim klubovima. Vjerujem da ćemo ova tri dana iskoristiti maksimalno i spremni dočekati ovaj dvomeč", rekao je selektor bh. tima Damir Doborac.

Marko Panić podvukao je da je atmosfera u ekipi odlična.

"Uspjeli smo da odradimo jedan taktički trening i odgledamo dva videa. Slijede tri dana maksimalnog rada kako bismo se što bolje spremili. Ne mogu reći ko je favorit, ali mogu reći da ćemo dati svoj maksimum i pokušati da dođemo do što uvjerljivije pobjede u Mejdanu. Tuzla je uvijek bila jedan od najboljih gradova za igrati i zato pozivam navijače da dođu i podrže nas", riječi su Panića.

Pobjednik ovog dvomeča će u finalu baraža odmjeriti snage sa Farskim Ostrvima.

(mondo.ba)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC