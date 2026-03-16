Rukometaši BiH počeli pripreme za predbaraž: "Zmajevi" odradili prvi trening pred dvomeč sa tzv. Kosovom

Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH odradila je ovog ponedjeljka prvi zajednički trening u sklopu priprema za utakmice predbaraža za SP 2027 protiv tzv. Kosova. Prvi meč igra se u četvrtak (19. april) u tuzlanskom Mejdanu, dok je revanš na gostujućem terenu tri dana kasnije.

"Juče je počelo okupljanje reprezentacije, a danas su nam se priključili igrači koji su u nedjelju imali utakmice. Raduje me, poslije dužeg vremena, da je odziv igrača na ovakvom nivou. Važno je da su raspoloženi, a još važnije da imaju dobru minutažu u svojim klubovima. Vjerujem da ćemo ova tri dana iskoristiti maksimalno i spremni dočekati ovaj dvomeč", rekao je selektor bh. tima Damir Doborac.

Marko Panić podvukao je da je atmosfera u ekipi odlična.

"Uspjeli smo da odradimo jedan taktički trening i odgledamo dva videa. Slijede tri dana maksimalnog rada kako bismo se što bolje spremili. Ne mogu reći ko je favorit, ali mogu reći da ćemo dati svoj maksimum i pokušati da dođemo do što uvjerljivije pobjede u Mejdanu. Tuzla je uvijek bila jedan od najboljih gradova za igrati i zato pozivam navijače da dođu i podrže nas", riječi su Panića.

Pobjednik ovog dvomeča će u finalu baraža odmjeriti snage sa Farskim Ostrvima.

