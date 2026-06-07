Hrvatska u nadoknadi srušila Sloveniju pred put na Mundijal! (VIDEO)

Selekcija Hrvatske savladala je u nedjelju u Varaždinu protiv reprezentacije Slovenije rezultatom 2:1 (0:0) u posljednjoj provjeri pred Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Poslije poraza od Belgije (1:3) u Rijeci, Hrvatska je stigla do pobjede nad Slovencima (2:1) i oprostila od svojih navijača na stadionu Varteksa u Varaždinu pred odlazak na Svjetsko prvenstvo.

Domaće je do prednosti doveo kapiten "kockastih" Luka Modrić u 51. minutu kada je na asistenciju Ivana Perišića precizno šutirao sa ivice kaznenog prostora i savladao Jana Oblaka - 1:0.

| 40-YEAR-OLD LUKA MODRIC SCORES FROM OUTSIDE THE BOX FOR CROATIA !!!!!!!pic.twitter.com/D17R2SKbQk — CentreGoals. (@centregoals)June 7, 2026

Do tog pogotka, Oblakov kolega na golu Hrvatske, Dominik Livaković je čak tri puta spasio izabranike Zlatka Dalića.

Najprije u 38. minutu je odbranio zicer Janu Vipotniku, potom je na otvaranju drugog poluvremena opet sjajno intervenisao nakon udarca Tjasa Begića, a onda i u 61. minutu kada je zaustavio jedan na jedan situaciju sa Vipotnikom.

Obojica selektora - Dalić i Boštjan Cezar su u nastavku izvršila brojne promjene, ali se do 83. minutu rezultat nije promijenio.

Tada je poslije greške Martina Baturine, Slovenija izjednačila!

Baturina je bukvalno "spojio" Andraža Šporara sa golmanom Livakovićem, pa je napadač Slovenije rutinski pogodio njegovu mrežu - 1:1.

| GOAL: ANDRAZ SPORAR HAS EQUALIZED FOR SLOVENIA!



TERRIBLE MISTAKE BY BATURINA!



Croatia 1-1 Sloveniapic.twitter.com/YKL9Q06zd5 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)June 7, 2026

I onda duboko u sudijskoj nadoknadi, Mario Pašalić je uz pomoć prečke pogodio slovenačku mrežu za mirniji put Hrvatske na Mundijal - 2:1.

⚽️⚽️⚽️ MARIO PASALIC WINS THE GAME FOR CROATIA IN THE LAST MINUTE!!!!!!!!!!!!!! CROATIA WIN THE GAME VS. SLOVENIA!!!!!!!!!!!!!



1:0 CROATIA pic.twitter.com/fYmOdQHYU1 — GoalAlert HQ ⚽️ (@GoalAlertHQ)June 7, 2026

A na Mundijalu će igrati protiv Engleske, Gane i Paname.

Prvi meč sa Englezima im je na rasporedu 17. juna u Dalasu, zatim slijedi duel s Panamom 23. juna u Torontu, dok je posljednji meč u grupi Hrvatske zakazan za 27. juni protiv selekcije Gane u Filadelfiji.

(MONDO)