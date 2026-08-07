Dalić napustio Hrvatsku, pa postao peti najplaćeniji na svetu: Staje dah od plate koju će primati

Zlatko Dalić, najuspješniji hrvatski trener svih vremena, prešao je u UAE sa platom od pet miliona evra godišnje. Malo je stručnjaka koji zarađuju više u reprezentacijama od njega.

Izvor: Stephanie Scarbrough/AP

Najuspješniji selektor Hrvatske u istoriji Zlatko Dalić preuzeo je reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata i imaće godišnju platu od pet miliona evra, bez bonusa. Povrh toga što je najplaćeniji hrvatski trener svih vremena, on je i jedan od najplaćenijih trenera svijeta.

To je čak peta najveća selektorska plata na svijetu i više od njega zarađuju samo Karlo Anćeloti u Brazilu (9,4 miliona evra po godini), Jirgen Klop u Nemačkoj (7 miliona), Tomas Tuhel u Engleskoj (5,8 miliona) i Maurisio Poketino u Sjedinjenim Američkim Državama (5,28 miliona evra).

Istorijski uspjesi sa Hrvatskom, plasman u finale Svjetskog prvenstva 2018. i treće mjesto na Mundijalu 2022. obezbijedili su Daliću veliki ugled i ogromno primanje u Aziji. On je u tom dijelu svijeta već zaradio značajan novac i prije nego što je 2017. godine preuzeo Hrvatsku od Anta Čačića.

U Saudijskoj ligi je vodio Al-Fajsali i 2011. bio proglašen za trenera godine u toj zemlji. Godinu kasnije preuzeo je Al-Hilal i sa njim osvojio Kup, pa 2014. sjeo na klupu Al-Aina u Emiratima i osvojio titulu i dva trofeja u kupu i bio vicešampion azijske Lige šampiona.

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