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Dalić postaje najplaćeniji hrvatski trener ikada: Dobio tri puta veću platu da vodi reprezentaciju u kojoj je Srbin

Dalić postaje najplaćeniji hrvatski trener ikada: Dobio tri puta veću platu da vodi reprezentaciju u kojoj je Srbin

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Zlatko Dalić je napustio reprezentaciju Hrvatske i otišao da uzme nevjerovatnu svotu novca na novom poslu.

Zlatko Dalić selektor Ujedinjenih Arapskih Emirata Izvor: Profimedia

Zlatko Dalić je po završetku Svjetskog prvenstva u fudbalu donio odluku da napusti reprezentaciju Hrvatske. Iako je imao ponudu na stolu za nastavak saradnje i želju da se pregovori nastave, riješio je da prepusti tu poziciju na koju je došao Slaven Bilić. Sada je jasnije i zašto je to učinio.

Odlučio je da se vrati u Ujedinjene Arapske Emirate i tamo će preuzeti njihovu reprezentaciju. Prema nezvaničnim informacijama koje su se pojavile u medijima, tamo će godišnje zarađivati pet miliona evra, bez uračunatih bonusa. To je skoro tri puta više od plate koju je imao u reprezentaciji Hrvatske.

Ujedno to znači i da će postati najplaćeniji hrvatski trener u istoriji. Dalić je u trenerskoj karijeri već radio tamo, bio je trener Al-Aina od 2014. do 2017. godine, a prije toga je bio i u Saudijskoj Arabiji u ekipama Al-Fajsalija i Al-Hilala.

U reprezentaciji ima i Srbina

Neće u novoj reprezentaciji imati asove poput recimo Luke Modrića i Ivana Perišića, ali će sarađivati i sa jednim srpskim fudbalerom. Defanzivac Saša Ivković igra za tu reprezentaciju. Bio je u Partizanu, odigrao samo jedan meč i mnogo više vremena proveo je u Teleoptiku. Bio je u mlađim kategorijama reprezentacije Srbije (do 18 i 19 godina), pa je od 2025. odlučio da igra za drugu reprezentaciju, dao je i gol protiv Sirije u prijateljskoj utakmici. Igrao je u Srbiji još i za Voždovac i OFK Bačku.

Najskuplji u tom timu je Argentinac Nikolas Himenez koji igra u veznom redu. Igrao je za manje poznate argentinske klubove prije nego što je 2021. došao u UAE i prvo igrao za Banijas, pa je sada član Al Vasla. Njegova vrijednost procjenjuje se na 4,3 miliona evra. Kapiten tima je Jahija Nader.

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Tagovi

Zlatko Dalić Ujedinjeni Arapski Emirati

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