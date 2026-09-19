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Kecmanović spriječio šok u Nišu: Sa ivice poraza do velike pobjede i vođstva Srbije u Dejvis kupu

Kecmanović spriječio šok u Nišu: Sa ivice poraza do velike pobjede i vođstva Srbije u Dejvis kupu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Miomir Kecmanović donio je Srbiji prvi bod u Dejvis kupu i to poslije nevjerovatne drame.

Miomir Kecmanović donio Srbiji prvi bod u Dejvis kupu Izvor: MN PRESS

Miomir Kecmanović je umalo doživio šokantan poraz u Dejvis kupu, ali je nekako uspio da se izvuče na startu okršaja sa Litvancima. Tek poslije velike drame je srušio Edasa Butvilasa - 7:5, 1:6, 7:5. Bio je apsolutni favorit u ovom meču, a na kraju je moglo drugačije da se završi. Posebno pošto je Litvanac u trećem setu vodio sa 3:1.

"Nije bilo lako definitivno. Stvarno je dobro igrao. Drago mi je da sam našao nešto dodatno u sebi i da donesem prvi poen", rekao je Kecmanović poslije meča.

Zahvalio se i publici koja je došla u "Čair" da podrži ekipu.

"Znači stvarno mnogo da osjetiš tu energiju publike, koliko god može ljudi da dođe, znači nam. Dobri su igrači, momci su dobri i zaslužuju podršku publike. Odmoriću se, navikli smo na duge mečeve, biću spreman da dam sve od sebe i nadam se da ćemo to dobiti", poručio je Kecmanović.

Sada slijedi duel Hamada Međedovića i Vilijusa Gaubasa i ukoliko srpski teniser opravda ulogu favorita Srbija će poslije dva dana imati 2:0 i čekaće još jedan poen u nedjelju.

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Tagovi

Tenis Dejvis Kup Srbija orlovi Miomir Kecmanović

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