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Srbija traži povratak među najjače u Dejvis kupu: Žrijeb je završen, Miomir Kecmanović je kapiten

Srbija traži povratak među najjače u Dejvis kupu: Žrijeb je završen, Miomir Kecmanović je kapiten

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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U Nišu će snage odmjeriti reprezentacije Srbije i Litvanije i kapiten srpskog tima u tom okršaju biće Miomir Kecmanović.

srbija litvanija dejvis kup zrijeb Izvor: MN PRESS

Dejvis kup reprezentacija Srbije igra protiv Litvanije u Nišu u okviru svjetske grupe 1 i traži povratak u najjaču grupu. U "Čairu" je održan žrijeb i poznato je kada će ko izaći na teren za vikend.

Kapiten Miomir Kecmanović kreće u subotu od 14 časova protiv Edasa Butvilasa, pa onda slijedi meč Hamada Međedovića i Vilijusa Gaubasa. U nedjelju kreću dublovi od 13 časova i prijavljeni su Miomir Kecmanović i Stefan Latinović protiv Justasa Trainauskasa i Pijusa Vaitekunasa. Poslije toga slijede singlovi i duel Kecmanovića i Gaubasa odnosno Međedovića i Butvilasa. Ako bude 3:1 ili 4:0, peti meč se ne igra.

"Litvanija je mlada i talentovana ekipa, ima dva igrača koji obećavaju, ali ja vjerujem u naš tim, jer su i Miomir i Hamad kvalitetniji i bolji od rivala", rekao je srpski selektor Viktor Troicki.

Miomir Kecmanović je svjestan da je srpski tim favorit u ovom meču, ali ne želi da trči pred rudu.

"Bili smo svjedoci svakakvih iznenađenja u Dejvis kupu. Na meni i Hamadu je da izađemo totalno fokusirani i da kvalitet dokažemo na terenu i pretočimo ga u pobjedu", kaže Kecmanović.

Hamad je već igrao protiv litvanskih igrača i na turnirima.

"Ne želim da skeniram taj meč, bio je težak, ali sada nije ni vrijeme ni mjesto da se priča o tome, pred rivalima. Očekujem da pokažemo koliko možemo", kaže Međedović.

Debitant je Latinović koji je specijalista za dubl.

"Radio sam da bih napredovao na listi, da bih osvajao turnire i da bih na kraju bio u situaciji da budem ovdje, u dresu reprezentacije i da pokušam da osvojim poen za Srbiju", zaključio je Latinović.

BONUS VIDEO:

(MONDO)

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Tagovi

Dejvis Kup Srbija

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