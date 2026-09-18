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Navijači Sarajeva u sukobu sa predsjednikom kluba?

Navijači Sarajeva u sukobu sa predsjednikom kluba?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Najvatrenije pristalice Sarajeva, tzv. Horde zla pozvale su sve navijače na "Koševu" u narednom duelu sa Slogom iz Doboja da im se pridruže u skandiranju protiv predsjednika kluba Ismira Mirvića.

Navijači FK Sarajevo u sukobu sa predsjednikom kluba Ismirom Mirvićem? Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Bordo" tim u nedjelju od 20 časova dočekuje dobojsku Slogu u okviru osmog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, ali na "Koševu" turobna atmosfera posebno nakon poraza od Željezničara i Veleža.

Zbog toga su navijači nezadovoljni radom klupskog rukovodstva na čelu sa Ismirom Mirvićem, pa su i na društvenim mrežama pozvali cijeli stadion da skandiraju protiv Mirvića, prenio je "Avaz".

Izvor: Instagram

"Posljednji nastup naših igrača i situacija na terenu samo su refleksija stanja u Fudbalskom klubu Sarajevo. U nedjelju je pred nama utakmica u kojoj ćemo na 'Koševu' dočekati Slogu iz Doboja. Neka poruka predsjedniku bude još glasnija i jasnija", poručili su sarajevski navijači.

(MONDO)

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FK Sarajevo Premijer liga BiH

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