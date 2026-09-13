Šok-terapija urodila plodom: Darko Maletić sa Veležom srušio Sarajevo!

V.d. trenera Veleža Darko Maletić je upisao trijumf sa svojim izabranicima nad Sarajevom. Ekipa koju vodi Zoran Zekić je prvi put od starta sezone spojila dva poraza.

Izvor: Promo/FK Velež Mostar

Ibro Rahimić je nakon čak četiri poraza u šest mečeva podnio ostavku na mjesto trenera Veleža. Kao v.d. šefa struke imenovan je dotadašnji pomoćnik Darko Maletić, a sudeći već po prvoj utakmici, šok-terapija je urodila plodom. Puleni nekadašnjeg prvotimca Borca i Veleža trijumfovali su rezultatom 1:0 nad ekipom Sarajeva, koja je prvi put od početka sezone spojila dva poraza.

Kad Mahir Rahimić pogodi – Velež pobjeđuje. Večeras je prošlosezonski prvotimac Zvijezde 09, za koju je postigao čak 15 golova na 9 utakmica, poentirao u 59. minutu i donio pobjedu svom timu.

Centrirao je tada Mohamed Abdalah sa lijeve strane, a Rahimić je matirao Ivana Banića i upisao svoju drugu "recku" ove sezone. Prvi put je u ovoj takmičarskoj godini pogodio prije dvadesetak dana u trijumfu nad Slogom Meridian (1:0), takođe pred domaćom publikom.

Petnaest minuta prije kraja ponovo je bordo tim vadio loptu iz svoje mreže, ali na njihovu sreću, nije taj pogodak domaćeg tima bio regularan.

Nekadašnji igrač Sarajeva Aldin Mešić je pogodio, ali je u ranijoj fazi napada Ajdin Nukić igrao rukom, što je promaklo glavnom arbitru Harisu Halkiću, ali ne i Antoniju Bandiću i Darku Gedžiću u VAR sobi.

Uprkos ovoj pobjedi, Velež je ostao pretposljedni na tabeli, ali je sa sedam bodova sada "poravnat" sa sedmoplasiranim Čelikom i BSK-om koji je na osmoj poziciji. Trenutno četvrtoplasirano Sarajevo je već na tri neuspjeha u sezoni, ostavši osam koraka iza lidera Zrinjskog.

Prije odlaska na reprezentativnu pauzu, koja će trajati tri sedmice, Velež će u mostarskom derbiju kao gost ukrstiti koplja sa Zrinjskim. Igrače Sarajeva, sa druge strane, čeka domaći duel sa Slogom Meridian.

PREMIJER LIGA BiH – 7. kolo

Sloga Meridian – Željezničar 1:1

Velež – Sarajevo 1:0

Odigrano u subotu:

Široki Brijeg – BSK 1:1

Borac – Zrinjski 1:0

Odigrano u petak:

Čelik – Radnik 3:2

(mondo.ba, D. Šutvić)

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