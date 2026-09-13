Ognjenović žali zbog ispuštene pobjede: Falila nam odlučnost da idemo po drugi gol!

"Mislim da smo vjerovatno zaslužili pobjedu danas, ali dobro, tako je kako je...", prokomentarisao je trener Sloge remi sa Željezničarom.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge i Željezničara podijelili su bodove u Doboju iako je ekipa Perice Ognjenovića imala vođstvo do 65. minuta i bila nadomak treće pobjede u sezoni.

"Mislim da nam je falila ta odlučnost da idemo po taj drugi gol. Mislim da to moramo da popravimo i ne smije da nam se to obija u glavu, tako da mislim da je falila ta odlučnost da prelomimo utakmicu. Nismo prelomili, ušli smo slabije u drugo poluvreme. Nakon tog lošeg ulaska u drugo poluvrijeme smo se stabilizovali, počeli da igramo naš fudbal i opet stvorili par šansi. Nije htjela lopta u gol, mislim da smo verovatno zaslužili pobedu danas, ali dobro, tako je kako je", rekao je trener Sloge Perica Ognjenović poslije remija sa Željezničarom.

Ovo je četvrta vezana utakmica Sloge bez poraza, Dobojlije su u tom periodu upisale po dvije pobjede i dva remija.

"Sigurno smo zadovoljni sa time. Jednostavno želimo da pobeđujemo utakmice. Ne zadovoljavamo se uvijek neriješenim rezultatom. Usvakom slučaju svaki trener će vam to reći: i kad ne možeš da dobiješ utakmicu, bar je ne izgubi, tako da, eto, sa time možemo da budemo zadovoljni", zaključio je trener Sloge.