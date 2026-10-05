Saša Kalajdžić je poslije meča Austrije i "Kosova" na društvenim mrežama podijelio vijest da je sa timom obišao manastir Gračanicu.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Austrija je gostovala reprezentaciji takozvanog Kosova u Prištini. Susret u Ligi nacija završen je remijem (1:1), a dio tima Austrije bio je i Saša Kalajdžić, koji je kasnije na Instagram profilu podijelio vijest da je obišao manastir Gračanicu.

Austrija je izvukla bod u Prištini, a kako je Kalajdžić na Instagramu otkrio, njegova reprezentacija imala je priliku i da vidi važnu srpsku istorijsku znamenitost - manastir Gračanicu. Građevinu koju je podigao srpski kralj Milutin u periodu od 1315. do 1321.

"Važan bod u Prištini. Reprezentacija Austrije je imala fascinantno i nezaboravno putovanje do istorijskog manastira Gračanica", napisao je na Instagramu Kalajdžić, koji je bio zaslužan za izjednačenje u Prištini, nakon što je asistirao Kristoferu Langu u 85. minutu.

Južnu srpsku pokrajinu, priznatu od UEFA, pet minuta je dijelilo od velike pobjede, ali je momak rođen u Beču ipak pomrsio konce ovom timu.

Ko je Saša Kalajdžić?

Saša je karijeru započeo u rodnom Beču, ali je 2019. prešao u njemački Štutgart. Ipak, karijera ga nije mazila. Imao je mnogo problema sa povredama, a među njima je i najteža - kidanje prednjih ukrštenih ligamenata koljena. Iako je bio sjajan u Bundesligi i bio prvi strijelac tima, odaje se utisak da bi imao i besprijekorniju karijeru.

Vidi opis Saša Kalajdžić odveo reprezentaciju Austrije u manastir Gračanicu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Profimedia/Thomas Frey/dpa Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

U avgustu 2022. stigao je u Vulverhempton. Nažalost, već na debiju je doživio tešku povredu, kidanje ukrštenih ligamenata, pa je na duže vrijeme morao van terena. I po povratku nije bilo mnogo bolje, povrede su se nizale, a to je povlačilo i česte pozajmice.

Ovog ljeta se vratio u Austriju i postao igrač LASK-a.

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