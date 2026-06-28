Saša Kalajdžić je postao heroj Austrije nakon što je do skora bio na štakama i svi su mislili da od njegove karijere nema ništa.

Izvor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Igrao se 93. minut meča Alžira i Austrije kada je Rijad Marez golom šokirao Austriju i doveo je do ispadanja sa Mundijala. Tako su mislili svi - osim Saše Kalajdžića.

Ušao je nakon tog pogotka umjesto štopera Filipa Mvenea i - dao gol! Nakon prodora sa lijeve strane lopta je došla do Mihaela Gregoriča, koji mu je glavom vratio loptu, a Kalajdžić je ovim golom odveo Austriju u nokaut fazu Mundijala:

Saša Kalajdžić gol Alžiru Izvor: YouTube/Arena sport

Vratio se sa dna da postane heroj

Vidi opis Nestvarna životna priča Srbina iz Austrije: Do skoro bio na štakama, sad dao najluđi gol Mundijala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/Robert Ghement Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Blatterspiel / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia/Thomas Frey/dpa Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Bio je ovo drugi meč Kalajdžića na Mundijalu za Austriju pošto je počeo meč sa Jordanom i odigrao jedno poluvrijeme. Nije se istakao tu, ali kada je zagustilo - morao je na teren.

Ipak njegov put do ovog Mundijala je nevjerovatan jer bi mnogi na njegovom mjestu odavno završili karijeru, iako je Saši tek 28 godina. Uspio je da pobijedi povrede, da se vrati nekoliko puta fudbalski u život i sada je heroj nacije.

Štake i kraj? Ne, Svjetsko prvenstvo

"Žigić iz Beča" je zbog pokidanih prednjih ukrštenih ligamenata pauzirao više od 1.000 dana, a onda je za samo 22 minuta na terenu u nekoliko prijateljskih mečeva uspio da ubijedi Ralfa Rangnika da ga pozove na Mundijal. A tome se zaista niko nije nadao kada ga je Vulverhempton pozajmio Ajntrahtu. Tada je Saša po treći put pokidao ligamente nakon samo šest odigranih mečeva.

Od februara je pauzirao više od cijele godine, čak 440 dana i na kraju je pozajmljen LASK-u. U Lincu je polako kročio na teren, a onda je sa šest golova i sedam asistencija doprinio čudu u kome je LASK uzeo titulu u Austriji! Nakon toga i nakon samo 22 meča u prijateljaskim utakmicama u martu uspio je da dođe do mjesta u napadu Austrije pored Marka Arnautovića i Mihaela Gregoriča, a ispred Andreasa Vajmana.

Cijeli život ga muče povrede

Napadač koga je Vulverhempton u jednom momentu platio 19.000.000 evra od samog početka karijere se mučio sa povredama. Kada je počeo u Admiri Vaker odmah je imao povredu metatarzalne kosti zbog koje je bio van terena 140 dana. Kada se vratio zaigrao je sjajno, pa ga je kupio Štutgart i čim je kročio na teren opet je morao na pauzu. Prvi put je pokidao ligamente koljena i morao je na pauzu od 300 dana, gotovo cijelu godinu! Kada se vratio povrijedio je rame pa je morao van terena 140 dana, a kada je 2022. opet puklo u koljenu znao je šta to znači.

"Dvije nedelje poslije potpisa za Štutgart imao sam prvu povredu koljena, pa sada živim deža vi. Ne mogu to sada da promijenim. Ako povratak bude kao prošli put, onda sam prilično uzbuđen zbog svega što mi predstoji - i navijači mogu biti uzbuđeni zbog toga. Kada je doktor rekao 'Saša, pođi sa mnom' znao sam da je nešto ozbiljno. Da su vijesti dobre, on bi rekao 'Saša, imam dobre vijesti, sve je u redu'. Umjesto toga rekao je 'Molim te, dođi u moju ordinaciju', veoma ozbiljnim tonom. Osjetio sam kao mali šok. Osjetio sam nešto, ali nije bilo kao prošlog puta. Igrao sam narednih šest ili sedam minuta do poluvremena i osjećao sam kao da nešto nije baš u redu. Koljeno mi je bilo malo slabije u nekim situacijama, ali ne stalno, pa sam pomislio da je možda povreda, ali možda nešto nije tako loše i bio sam prilično pozitivan kada sam uradio magnetnu rezonancu", rekao je Kalajdžić i dodao: "Čekao sam u svlačionici sa svojom vjerenicom. Nakon što je tim pobijedio utakmicu, doktor je ušao", rekao je Saša Kalajdžić kada se kao igrač Vulvsa oporavljao od povrede.

Tada je opet pauzirao jako dugo - sada 275 dana. "Bilo je teško. Veoma teško. Teško. Izazovno. Ali radio sam veoma naporno, mi smo radili veoma naporno - svi oko mene i kod kuće. Zato je još posebnije kada se ovakve stvari dese", rekao je Kalajdžić nakon što ne samo da se vratio na teren nego je dao gol Evertonu!

Sada je heroj

Poslije ovog gola u meću sa Alžirom je pravi heroj tima Austrije koji je uz pomoć Srba prošao dalje i zakazao meč sa Španijom. Marko Arnautović je dao dva gola i za jedan asistirao, a Saša je postigao pogodak protiv tima iz Afrike i donio istorijski prolazak dalje.

(MONDO)

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