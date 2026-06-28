Austrijski Srbin u 95. minutu izbacio Iran sa Svjetskog prvenstva

Saša Kalajdžić je heroj Austrije, pogotkom u 95. minutu odveo je svoj tim u narednu fazu Mundijala.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Cijeli svijet se plašio da ne vidimo 90 minuta ničega na terenu jer je Alžiru i Austriji odgovarao remi u meču posljednjeg kola grupne faze Mundijala. Na kraju smo dobili spektakularnu utakmicu! Na kraju je bilo 3:3 (1:1) i u posljednja dva napada meča vidjeli smo dva gola!

Od 85. minuta pa nadalje Alžirci su se dodavali oko polovine terena, a čak i kada su jednom napali Austrija je samo panično ispucala loptu i vratila je rivalu. Tako da smo gledali desetak minuta bez fudbala, a onda je uspavana odbrana Austrije pustila Rijada Mareza da im u 94. minutu postigne pogodak.

Iran je u tom momentu prolazio dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa.

Kada su svi mislili da je gotovo, uveo je Ralf Ragnik srpskog diva Sašu Kalajdžića i on mu je donio pobjedu. U bukvalno posljednjem napadu na meču postigao je gol za 3.3 i tako odveo Austriju dalje. Napadač visok 202 centimetra iskoristio je dobar centaršut i glavom savladao Zidana na golu.

Saša Kalajdžić gol Alžiru Izvor: YouTube/Arena sport

Austrija poslije ovog remija čeka meč sa Španijom u nokaut fazi Mundijala, dok će Alžir ići na mnogo lakšeg rivala. Ipak djeluje da će Švajcarska biti favorit protiv selekcije iz Sjeverne Afrike.

Kako je tekao meč?

Marko Arnautović gol Alžiru Izvor: YouTube/Arena sport

Prvo smo vidjeli sjajan pas Davida Alabe, odličan prijem Marka Arnautovića i pogodak napadača Crvene zvezde za 1:0 nakon 28. minuta. Nakon toga već u narednom napadu imao je šansu da postigne pogodak za 2:0 Arnautović, ali je propustio i uslijedila je ofanziva Alžira.

Pogodio je Alžir stativu u 40. minutu, zatim je tim iz Sjeverne Afrike u 43. imao šansu kada je Ibrahim Maza iz okreta šutirao pravo u rivala. I zatim je Rafik Belgali u 45. minutu pogodio za 1:1.

Nije se meč "smirio" ni početkom drugog poluvremena, nakon sjajne tranzicije Konrad Laimer je video otvorenog Marsela Sabicera koji je utrčao i sa ivice šesnaesterca je pocijepao mrežu rivala za 2:1 u 55. minutu.

Ipak i ta prednost potrajala je samo pet minuta prije nego što je iz srca kaznenog prostora Austrije uspio da postigne pogodak za 2:2 Rijad Marez. A onda smo vidjeli nevjerovatan kraj i golove Rijada Mareza i Saše Kalajdžića za 3:3.

Tim remijem obje selekcije su prošle dalje, a Iran ostao bez plasmana među osam najboljih trećeplasiranih ekipa zbog čega je i ostao bez daljeg učešća na Mundijalu.

(MONDO)

BONUS VIDEO: