Čudo od gola Marka Arnautovića na Mundijalu

Marko Arnautović je dao svoj drugi gol na Mundijalu i tako doveo Austriju na korak od prolaska dalje.

Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Ko drugi nego Marko Arnautović? Selekcija Austrije je došla do pobjede u prvom kolu Mundijala kada je napadač Crvene zvezde ušao u igru i dao jedan, a asistirao za drugi gol, a sada je postigao gol i na meču sa Alžirom u posljednjem kolu.

U 28. minutu meča sa Alžirom uspio je da pobjegne odbrani rivala, na dodavanje Davida Alabe našao se iza leđa odbrane rivala, a onda je postigao golčinu. Sjajno se snašao, "zavnuo" je loptu i poslao je u suprotan ugao gola za 1:0. Pogledajte ovu majstoriju Arnautovića:

Marko Arnautović gol Alžiru Izvor: YouTube/Arena sport

Odmah nakon toga u bukvalno narednom napadu se na apsolutno isti način našao iza leđa odbrane rivala, ali je ipak promašio. Svakako je i ovaj jedan gol praktično odveo Austriju dalje na Mundijalu pošto bi samo u slučaju poraza od Alžira tim Austrije ispao sa takmičenja. Dobre su ovo vijesti bile za Iran kome igra pobjeda neke od ove dvije ekipe za prolazak dalje.

Dragović napao Ragnika zbog Arnautovića

"Izjava selektora Ralfa Rangnika - da Arnautović ne može da odigra ni 60 minuta, a da pritom ne rizikuje da propusti cijelo Svjetsko prvenstvo - prilično me je iznenadila. Ponekad je bolje ućutati. Selektor to vidi drugačije i on donosi odluke. Ja ostajem pri svome: Marko je naš najbolji napadač, čak i na 70 odsto svojih mogućnosti. Da su godine samo broj, pokazuje Luka Modrić sa svojih 40 godina. Za mene, kao odbrambenog igrača, on je savršen saigrač. Dodaš mu 150 lopti, a on izgubi možda jednu. Kod njega, uprkos tome što ima 200 nastupa za reprezentaciju, imate osjećaj da ne može da prestane da igra fudbal. Razumijem ga. Nije važno da li je neko star ili mlad, već da li je dobar ili loš. Hrvati bi ga odmah izabrali za predsjednika", naglasio je Aleksandar Dragović nakon izjava Ralfa Ragnika o Arnautoviću.

(MONDO)

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