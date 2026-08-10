Mladi marokanski fudbaler Ajub Buadi na meti je Mančester Sitija, koji je spreman da plati 130 miliona evra za njegovo pojačanje u veznom redu.
Mančester siti krenuo je u veliku rekonstrukciju ovog lejta i spreman je da ispuni sve želje novom treneru Encu Mareski. Ideja je da se "osvježi" ekipa poslije odlaska Pepa Gvardiole, da pojedini igrači koji su ostali bez motiva napuste "Etihad", a da neki mlađi dobiju priliku da ispisuju nove stranice istorije.
Najviše promjena zato se očekuje u veznom redu u kome više nema Bernarda Silve, novog igrača Real Madrida, a najvjerovatnije neće biti ni Rodrija koji je na korak od Barselone. Zbog toga je Sitiju potrebno mnogo novca kako bi novi vezni red bio opet među najboljima u Premijer ligi i nakon dolaska Eilota Andersona za oko 130 miliona evra iz Notingem Foresta, stiže još jedno pojačanje sličnog cjenovnog ranga.
U pitanju je Ajub Buadi iz Lila, mladi marokanski fudbaler, kojim je Enco Mareska postao "opsjednut" tokom Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.Izvor: MN PRESS
Odmah je naredio da se krene u "lov" na Buadija i Mančester siti je spreman da za njega plati oko 130 miliona evra, ujedno se već dogovorio s mladim fudbalerom, dok u Lilu "koče" transfer. S obzirom na njegove godine i važnost po Lil, pokušavaju još da ispregovaraju da Buadi ostane još godinu dana u klubu, za šta Enco Mareska neće ni da čuje u ovom trenutku.
Ko je Buadi? Gledali ste ga u Beogradu
U februaru igrao na Marakani, sad vrijedi 130 miliona evra
Interesantno je da je Buadi tri puta već igrao protiv Crvene zvezde, sve tokom prošle sezone. U prvom meču, koji je Zvezda dobila na "Marakani" pod vođstvom Vladana Milojevića prošlog novembra, Buadi nije ostavio sjajan utisak. Solidan je bio i u pobjedi Zvezde na gostovanju u šesnaestini finala Lige Evrope, dok je najbolju partiju pružio u revanšu u Beogradu (2:0 za Lil), prije samo šest mjeseci.
Mladi centralni vezista, koji je inače rođen u Francuskoj i igra za Maroko, odigrao je skoro 100 mečeva za Lil do sada i ima četiri asistencije, bez golova.
BONUS VIDEO: