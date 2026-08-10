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U februaru igrao na Marakani, sad vrijedi 130 miliona evra

U februaru igrao na Marakani, sad vrijedi 130 miliona evra

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Mladi marokanski fudbaler Ajub Buadi na meti je Mančester Sitija, koji je spreman da plati 130 miliona evra za njegovo pojačanje u veznom redu.

Ko je ajub buadi igrao protiv zvezde I vrijedi 130 miliona evra Izvor: MN PRESS

Mančester siti krenuo je u veliku rekonstrukciju ovog lejta i spreman je da ispuni sve želje novom treneru Encu Mareski. Ideja je da se "osvježi" ekipa poslije odlaska Pepa Gvardiole, da pojedini igrači koji su ostali bez motiva napuste "Etihad", a da neki mlađi dobiju priliku da ispisuju nove stranice istorije.

Najviše promjena zato se očekuje u veznom redu u kome više nema Bernarda Silve, novog igrača Real Madrida, a najvjerovatnije neće biti ni Rodrija koji je na korak od Barselone. Zbog toga je Sitiju potrebno mnogo novca kako bi novi vezni red bio opet među najboljima u Premijer ligi i nakon dolaska Eilota Andersona za oko 130 miliona evra iz Notingem Foresta, stiže još jedno pojačanje sličnog cjenovnog ranga.

U pitanju je Ajub Buadi iz Lila, mladi marokanski fudbaler, kojim je Enco Mareska postao "opsjednut" tokom Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi. 

Izvor: MN PRESS

Odmah je naredio da se krene u "lov" na Buadija i Mančester siti je spreman da za njega plati oko 130 miliona evra, ujedno se već dogovorio s mladim fudbalerom, dok u Lilu "koče" transfer. S obzirom na njegove godine i važnost po Lil, pokušavaju još da ispregovaraju da Buadi ostane još godinu dana u klubu, za šta Enco Mareska neće ni da čuje u ovom trenutku.

Ko je Buadi? Gledali ste ga u Beogradu

Interesantno je da je Buadi tri puta već igrao protiv Crvene zvezde, sve tokom prošle sezone. U prvom meču, koji je Zvezda dobila na "Marakani" pod vođstvom Vladana Milojevića prošlog novembra, Buadi nije ostavio sjajan utisak. Solidan je bio i u pobjedi Zvezde na gostovanju u šesnaestini finala Lige Evrope, dok je najbolju partiju pružio u revanšu u Beogradu (2:0 za Lil), prije samo šest mjeseci.

Mladi centralni vezista, koji je inače rođen u Francuskoj i igra za Maroko, odigrao je skoro 100 mečeva za Lil do sada i ima četiri asistencije, bez golova.

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Mančester siti Crvena zvezda stadion Itihad
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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Ajub Buadi Mančester siti

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