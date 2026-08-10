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Marko Savić digao ton na igrače Vojvodine: "Zašto čekate da se utakmica završi?"

Marko Savić digao ton na igrače Vojvodine: "Zašto čekate da se utakmica završi?"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vojvodina je savladala Radnik rezultatom 2:1, ali trener Marko Savić nije zadovoljan igrom. Saznajte šta je rekao o ambiciji svojih igrača.

Marko savic podigao ton na igrace vojvodine Izvor: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Vojvodina je pobijedila Radnik 2:1 (0:0) u četvrtom kolu Superlige Srbije na "Karađorđu", međutim trener "lala" Marko Savić nije bio zadovoljan kako je njegova ekipa odigrala. Surduličani su imali zaista veliki broj šuteva ka golu Rosića, posebno u drugom poluvremenu, zbog čega je Savić podigao ton poslije meča.

"Mogu da budem zadovoljan prvim poluvremenom donekle, ali imali smo dosta situacija u kojima nismo pokazali dovoljno ambicije, gladi i to nam treba i defanzivno i ofanzivno. Zato i nismo dali gol u prvih 45 minuta. Drugo poluvrijeme je bilo okej, ali nije bilo dovoljno dobro. Nismo previše vjerovali u to što radimo...", rekao je Savić, pa konkretno objasnio šta zamjera to svojim igračima.

Vojvodina - Radnik 2:1
Izvor: YouTube/TV Arena soprt

"Čekali smo da se utakmica završi i to nije dobar model za ubuduće. Želim da na utakmice, pogotovo one u Novom Sadu, izlazimo sa mnogo više želje i volje", dodao je on.

Voša je trenutno na devet bodova i dijeli prvo mjesto Superlige sa IMT-om i Zvezdom, s tim da šampion Srbije ima meč manje.

"Svaki igrač se trudi, ja vidim pomak u odnosu na prošli meč, ali svi moramo da se dodatno trudimo, prilagodimo i budemo bolji nego što je to slučaj danas. Moramo da igramo svih 90 minuta dobro i tek na kraju da vidimo koji je rezultat meča", dodao je Savić koji je istakao da je prezadovoljan golmanom Draganom Rosićem.

Naredni meč Vojvodina igra u gostima protiv Novog Pazara 17. avgusta, pa dočekuje Železničar i ide u goste Čukaričkom.

BONUS VIDEO:

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00:36
Težak poraz Vojvodine u Novom Sadu: Ajaks radio šta je hteo i pobedio 4:1
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO
Izvor: Milutin Vujičić/MONDO

(MONDO)

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Marko Savić FK Vojvodina

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