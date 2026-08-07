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Slobodan Medojević se vratio: Vojvodina objavila velike vijesti

Slobodan Medojević se vratio: Vojvodina objavila velike vijesti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Slobodan Medojević je ponovo u svojoj Vojvodini.

Slobodan Medojević se vratio u Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Kao što je i najavljeno, Slobodan Medojević se ekspresno vratio u Vojvodinu. Samo nekoliko mjeseci nakon što je završio igračku karijeru na mjestu na kome je sve počelo, sada ga je novi trener Marko Savić promovisao u stručni štab. 

"Za nas je od velikog značaja što se Slobodan Medojević vratio, jer može da pomogne svima nama, kao trenerima u stručnom štabu, igračima i klubu i da bude taj neki spoj između stručnog štaba i igrača. Čast je i privilegija je svih nas i meni lično što je Medojević sa nama", rekao je Savić.

Novi izazov na istom mjestu

Slobodan Medojević se zahvalio i Saviću i predsjedniku Dragoljubu Zbiljiću na ovakvoj prilici. Istakao je da nije očekivao poziv, ali da je spreman da napravi velike stvari sa Vojvodinom. 

"Prije svega bih htio da se zahvalim šefu i cjelokupnom stafu pošto su me pozvali i izrazili želju da budem dio njihovog tima. Izuzetno mi je velika čast i zadovoljstvo što sam ovdje. Želio bih da se zahvalim i predsjedniku Zbiljiću koji mi je pomogao da se vratim i započnem jedno novo poglavlje. Nije lako presjeći i započeti jedno novo poglavlje u životu, ali imam veliki entuzijazam i jako sam srećan što imam privilegiju da radim sa ovakvim stručnim štabom. Siguran sam da zajedno možemo da napravimo lijepu priču i daćemo sve od sebe da to i ostvarimo.

Nisam očekivao ovakav poziv. U neku ruku sam u glavi imao taj plan da kada završim igračku karijeru započnem i trenersku. Ali da će to doći tako brzo nisam očekivao. Ali, na posljednjoj utakmici protiv Novog Pazara, nekako sam osjetio da je to možda kraj igračke karijere. Kada me je poslije trener Savić pozvao da budem dio stručnog štaba, bio sam oduševljen i uzbuđen. Jednostavno, i u fudbalu i u životu, čovjek treba da prepozna kada je prava prilika i da je iskoristi i tako je u mom slučaju. Milion posto sam siguran da sam donio dobru odluku. Što se tiče moje uloge, poznajem grupu ovih igrača, sa nekima sam proveo godinu, sa nekima dvije godine, poznajem ih u dušu i mislim da mogu da budem od pomoći u toj konekciji. Na meni je da napredujem i da se edukujem, jer je ovo jedna potpuno drugačija priča. Onaj ko ne želi da upija i uči nešto novo, taj nema preduslove da napreduje. Voljan sam i željan i veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje", završio je Medojević. 

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Tagovi

Slobodan Medojević FK Vojvodina

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