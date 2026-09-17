Klop objavio dva različita spiska Njemačke u Ligi nacija: Za meč sa Srbijom pozvao Srbina u tim

Jirgen Klop iznenadio je fudbalsku javnost pošto je objavio dva različita spiska za Ligu nacija, protiv Srbije sa rezervistama.

Izvor: Ralf Ibing / AFP / Profimedia

Jirgen Klop postao je novi selektor Njemačke i danas je objavio svoj prvi spisak. Tačnije, objavio je dva prva spiska. Da pojasnimo. Riješio je da saopšti dva odvojena spiska za mečeve u Ligi nacija. Prvi za utakmice protiv Holandije (24. septembar) i Grčke (27. septembar), a onda i potpuno drugačiju listu za mečeve protiv Srbije (1. oktobar) i Grčke (4. oktobar).

Nešto što se zaista rijetko viđa, pozvao je ukupno 43 igrača. Poznat je Klop kao neko ko voli inovacije i ko ima svoj stil i način vođenja ekipe, ali ovo je svakako nešto posebno.

Ono što je bitnije za Srbiju svakako je drugi spisak koji izgleda ovako, a na njemu se nalazi i Srbin Aleksandar Pavlović:

Golmani: Noa Atobulu, Fin Damen, Jonas Urbig

Defanzivci: Valdemar Anton, Ridke Baku, Fin Jeliš, Maksimilijan Mitelštad, David Raum, Malik Tijao

Vezni red: Karim Adejemi, Mika Baur, Tom Bišov, Said El Mala, Brajan Gruda, Vitalija Janelt, Feliks Kejdel, Aleksandar Pavlović, Deri Šerhant, Florijan Virc

Napad: Jonatan Burkat, Nik Voltemade

: Germany squad for the upcoming Nations League games against the Netherlands, Greece (home and away) and Serbia.



Jürgen Klopp has selected two squads, one for each two games.pic.twitter.com/LRvoQYYL2g — The Touchline | (@TouchlineX)September 17, 2026

A kada je u pitanju prvi spisak, odnosno igrači koji su tu za septembarske mečeve, to izgleda ovako:

Golmani: Fin Damen, Mark Andre Ter Štegen, Aleksander Nibel

Odbrana: Henes Berens, Jan Aurel Biek, Natanijel Braun, Maks Rosenfelder, Niko Šloterbek, Jonatan Tah, Filip Tro, Joša Vagnoman

Vezni red: Nadem Amiri, Bambase Konte, Janik Engelhart, Kris Fuhriš, Serž Gnabri, Lenard Karl, Džošua Kimih, Džamal Musijala, Feliks Nemeča, Kevin Šade, Anton Stah

Napad: Junes Ebnutalib, Kai Haverc

Koga nema na spisku?

Vidi opis Klop objavio dva različita spiska Njemačke u Ligi nacija: Za meč sa Srbijom pozvao Srbina u tim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Tom Weller / AFP / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Kada se vide dva objavljena spiska jasno je i prvo ime koga nema tu - Manuela Nojera. On se penzionisao, pa se vratio iz penzije za Svjetsko prvenstvo gdje su Nijemci doživjeli debakl. Na spisku nema ni igrača poput Deniza Undava koji je ostavio dobar utisak na Mundijalu, ali ni Paskala Grosa, Lorisa Karijusa, Anđela Štilera, Džejmija Levelinga...

Da li je sve njih Jirgen "otpisao" ili ne, vjerovatno će i on sam o tome da razgovara sa novinarima uskoro.