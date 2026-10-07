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Ibon Navaro: "Crvena zvezda traži novog centra, na tržištu smo"

Ibon Navaro: "Crvena zvezda traži novog centra, na tržištu smo"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ibon Navaro ističe da Crvena zvezda traži novog centra nakon povreda, dok se ekipa priprema za teško gostovanje u Dubaiju.

Ibon Navaro pred utakmicu Dubai Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije dobro krenula u novu sezonu, zabilježila je samo jednu pobjedu u četiri utakmice, pa tako nakon kiksa protiv FMP-a mora da se "vadi" na vrlo teškom gostovanju - Dubaiju (četvrtak, 18.00). Trener Ibon Navaro se ne opterećuje previše zbog toga i poručuje da je u pitanju proces, da pokušavaju na treninzima da poprave stvari sa kojima se najviše muče i da budu bolji iz dana u dan, a pristup mora da bude bolji nego u Železniku.

"Ako je problem samo u pristupu, tu ne možete ništa da uradite da biste to promijenili. Mislim, to je prošlost, ali sigurno nije jedini problem. Pristup nije bio najbolji, ali postoje i druge stvari koje moramo da radimo mnogo bolje", rekao je Navaro i dodao da su petorica od 12 igrača bila van ritma, ali da i ostali moraju da se drže "osnova i standarda".

Dvije povrede pred Dubai

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03:53
Ibon Navaro izjava pred Dubai
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Trener Crvene zvezde potvrdio je da neće moći da računa na dvojicu igrača na gostovanju Dubaiju. U pitanju su Džonatan Motli i Ognjen Dobrić, s tim da postoji mogućnost da kapiten odigra.

"Motli je van ekipe. Prošlo je samo nedjelju dana i ne očekujem da će se vratiti u naredne tri ili četiri nedjelje. Dobrić je imao problem na treningu. Ne znamo da li će moći da igra sjutra. Putujemo sa 13 igrača i odluku ćemo donijeti u četvrtak ujutru, u skladu sa stanjem igrača", naglasio je Navaro.

Zvezda na tržištu - traži se centar

Izvor: MN PRESS

Navaro je rekao da će vjerovatno više morati da igra sa nižom postavom (Moneke i Odželej), ali očekuje i pojačanje u reketu, posebno nakon povrede Motlija. Za sada su se najviše spominjali Filip Petrušev, ali i Rišon Holms koga Zvezda prati od ljetos.

"Naše petice su Ebuka Izundu i Džonatan Motli. Ako nemamo Motlija, ostaje nam samo Izundu, koji je prošlu sezonu počeo kao treći visoki igrač. Zbog sjajnih partija postao je drugi, ali sada je u potpuno drugačijoj situaciji. Sada je naš glavni centar i to nije lako iznijeti. Tako da je klub sigurno na tržištu. Mislim da su svi evroligaški klubovi uvijek na tržištu", zaključio je.

Đurišić: Hoćemo pobjedu!

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01:37
Nikola Ðurišić izjava pred Dubai
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Nikola Đurišić rekao je pred gostovanje u Dubaiju da očekuje pobjedu na teškom gostovanju, dodajući da je svjestan da je ekipa protiv koje igraju napravljena za fajnal-for.

"Nisam još sto odsto, ali sam na nekih 80-90 odsto", rekao je Đurišić.

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Tagovi

KK Crvena zvezda KK Dubai košarka Evroliga treneri Ibon Navaro

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