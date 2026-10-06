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Partizan i Zvezda saznali šta se sprema u Evroligi: Odbili su da donesu najvažniju odluku

Partizan i Zvezda saznali šta se sprema u Evroligi: Odbili su da donesu najvažniju odluku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Proširenje Evrolige utiče na Partizan i Crvenu zvezdu, ali još ne znamo da li srpski timovi postaju franšize.

Evroliga biće proširena na 24 tima Izvor: MN PRESS

Sastanak koji treba da odredi budućnost evropske košarke, barem na klupskom nivou, održan je na jezeru Komo u Italiji. Po informacijama koje stižu sa lica mjesta - jedna važna odluka je donijeta, a donošenje druge je odgođeno. To znači da će Crvena zvezda i Partizan kao srpski predstavnici u društvu najboljih još malo morati da sačekaju kako bi saznali da li postaju franšize.

Trenutno nema pomaka kada je riječ o određivanju novih franšiza, pa su timovi zainteresovani za tu ulogu ostali na istim pozicijama. Oba srpska kluba nadaju se da će u narednom periodu dobiti zeleno svjetlo da postanu franšize, odnosno da će Evroliga prepoznati njihov značaj za takmičenje najboljih evropskih klubova.

Sa druge strane, litvanski novinar Aris Barkas prenosi da je Evroliga donijela odluku o proširenju takmičenja! Naredne sezone bi u društvu najboljih trebalo da nastupe čak 24 tima, a ukoliko to bude slučaj i u narednim sezonama, gotovo da nema dileme da li će Zvezda i Partizan biti dio Evrolige. Teško je pronaći 24 evropska kluba koji to više zaslužuju od najtrofejnijih timova iz Srbije.

Za sada nije predstavljen plan proširenja Evrolige. Jedna od opcija je da se takmičenje podijeli na dvije divizije i da u svakoj bude po 12 timova, koji bi se tek u kasnijoj fazi takmičenja "izmiješali", nakon što odigraju mečeve protiv timova koji su im geografski bliži. Takođe, nema ni naznaka koja četiri tima ulaze u Evroligu nakon ove odluke - o tome će više riječi biti u narednim mjesecima.

Ranije u toku dana saznali smo da je Evroliga odbila ponudu NBA lige, koja već duži vremenski period želi da uđe na ovo tržište. Procijenjeno je da Amerikanci pokušavaju da kolonizuju evropsku košarku i zbog toga nije prihvaćen njihov prijedlog za saradnju.

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Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda KK Partizan

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