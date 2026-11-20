Trener Rendžersa Derek Mikines dočekao je Vanju Dragojevića sa dva crvena kartona na treningu, jer je vidio šta je vezista uradio u reprezentacijama Srbije.

Izvor: Kirk O'Rourke/Rangers FC / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Glazgov rendžersa Derek Mekines napravio je duhovit gest kad je u četvrtak na treningu dočekao Vanju Dragojevića sa dva crvena kartona. Na taj način trener je aludirao na činjenicu da je Dragojević prethodnih dana dobio dva crvena kartona u reprezentaciji Srbije - najprije u "A" timu u meču protiv Njemačke, a onda i mladoj (U-21) reprezentaciji, u porazu od Poljske.

"Mislim da je to sve dio učenja za Vanju. On je mlad momak i to se ponekad događa. Kada pogledate sa strane, nije idealna situacija za njega, ali nema tu sramote. Mislim da je sada granica za crveni karton u fudbalu spuštena u odnosu na vrijeme kada sam ja igrao", kazao je trener Rendžersa.

"Važno je da im se nađemo, da ih podržimo i da krenemo ispočetka", najavio je Mekines da će podržati Dragojevića.

Vanja ne igra za Rendžers, Petrić ga podržao

Izvor: MN PRESS

Bivši kapiten i defanzivni vezista Partizana već nekoliko mjeseci ne ulazi u igru na "Ajbroksu", a bivši as i trener Partizana Gordan Petrić, koji je svojevremeno igrao za Rendžers, objasnio je Škotima da će Dragojeviću biti potrebno vrijeme.

"Stvar je u tome da je škotski fudbal veoma fizički intenzivan i Dragojeviću će biti potrebno vrijeme da se navikne. I morate da zapamtite, on je i dalje mlad momak i tek se preselio u novu zemlju, koja ima drugačiju kulturu. Biće mu potrebno vrijeme da se navikne, ali vjerujem da je dobar igrač koji se osjeća dobro kada je lopta kod njega", rekao je Petrić u razgovoru za škotske medije.

Glazgov rendžers će sljedeću utakmicu igrati u subotu na gostovanju Madervelu od 21 čas i na tu utakmicu putuje kao drugoplasirani tim na tabeli škotske Premijer lige, sa četiri boda manje od vodećeg Seltika (31), ali i sa odigranom utakmicom manje.