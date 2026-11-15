Paunović povukao novi potez: Dragojević napustio "A" tim, priključio se mladoj reprezentaciji

Vanja Dragojević priključen je U21 reprezentaciji Srbije, koja se priprema za Evropsko prvenstvo. "Orlovi" igraju protiv Grčke u Ligi nacija.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski reprezentativac Srbije Vanja Dragojević priključen je mladoj selekcij, prenio je FSS. Reprezentativci Srbije odradili su ranije danas zvanični trening u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, pred utakmicu poslednjeg, šestog kola grupe A2 Lige nacija protiv Grčke.

Orlovi su odmah po završetku treninga otputovali u Volos gdje će u ponedjeljak od 20.45 časova igrati protiv reprezentacije Grčke, koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Ivan Jovanović. Selektor Srbije Veljko Paunović za ovaj susret neće moći da računa na Andriju Živkovića i Vanju Dragojevića, koji su zbog crvenih kartona na utakmici protiv Nemačke izgubili pravo nastupa u posljednjem kolu Lige nacija.

"Mladi vezista Glazgov Rendžersa priključen je reprezentaciji Srbije do 21 godine, koja pod vođstvom Zorana Mirkovića nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo naredne godine. Poslije pobjede protiv Sjeverne Makedonije, našu U21 selekciju očekuje prijateljska utakmica sa Poljskom u Španiji", navodi se na zvaničnom sajtu FSS.

"Odluka o priključenju Dragojevića mladoj reprezentaciji u skladu je sa stavom selektora Paunovića da igrači koji iz različitih razloga nisu u A timu, a imaju pravo nastupa za selekciju do 21 godine, treba da budu na raspolaganju Zoranu Mirkoviću. Na taj način nastavlja se tijesna saradnja dvije selekcije, sa zajedničkim ciljem da mladi igrači kroz reprezentativne obaveze stiču iskustvo i doprinose pripremi ekipe za predstojeće takmičenje čiji će jedan od organizatora biti i naša zemlja", saopšteno je iz FSS.

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