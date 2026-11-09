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"Sto posto utiče na igrače": Veljko Paunović o problemima u FSS

"Sto posto utiče na igrače": Veljko Paunović o problemima u FSS

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Veljko Paunović na konferenciji o problemima u Fudbalskom savezu Srbije i kako to utiče na njegove igrače.

Veljko Paunović o problemima u FSS Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović održao je danas nikad burniju konferenciju za medije u Staroj Pazovi gdje je govorio o problemima koje ima sa sastavljanjem tima (opet nema Dušana Vlahovića), dok se takođe osvrnuo i na aktuelnu situaciju u Fudbalskom savezu Srbije (FSS).

Kao što je poznato, četvrti put u posljednjih šest mjeseci otkazana je izborna Skupština FSS-a na kojoj je srpska kuća fudbala trebalo da dobije novog predsjednika, a za 14. novembar zakazana je nova - uoči koje ima dosta kontroverzi.

Na pitanje da li to utiče i na reprezentativce Srbije, Veljko Paunović dao je pozitivan odgovor: 

"Mi nismo imali prilike da se vidimo od tada, ali sto posto to utiče i na igrače. Mnogo dugo sam u fudbalu i znam kada se ne zna nešto, kad tu postoji nestabilnost, prvo što se trese je cijela struktura. To su prije svega ljudi, zaposleni... To utiče i daje na igrače, trenere", rekao je Paunović.

"To daje utisak da je situacija nestabilna i to je tako kako jeste. U takvim trenucima se rađaju specijalni ljudi i lideri, posebni, bilo to među trenerima, selektorima ili igračima", rekao je Paunović.

Paunović pozvao na "akciju"

Tokom svog obraćanja, Paunović je tražio da se svi ponovo pokrenu i "probude zvijer", dodajući da se nada skorim promjenama u FSS-u: 

"Sad treba izaći i reći šta imaš da kažeš, pokrenuti ljude u pravcu poboljšanja jer sam siguran da za sve postoji rješenje i da će se situacija ispraviti u narednom periodu. Moramo da imamo strpljenja i ja sam prvi koji će dati sve za zemlju i reprezentaciju", zaključio je on.

Podsetimo, Srbija je bez bodova za sada i juri opstanak. Prvo će 13. novembra dočekati Njemačku na "Marakani", pa će tri dana kasnije gostovati Grčkoj.

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Tagovi

Veljko Paunović FSS fudbal

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