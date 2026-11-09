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Veljko Paunović: "Nažalost, preminuo je moj stariji brat Aleksandar"

Veljko Paunović: "Nažalost, preminuo je moj stariji brat Aleksandar"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selektor Veljko Paunović podijelio je tužne vijesti o smrti brata, ali ostaje uz reprezentaciju Srbije u Ligi nacija.

Preminuo brat Veljka Paunovića Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović je u obraćanju naciji pred obaveze nacionalnog tima u Ligi nacija govorio i o tužnoj situaciji iz privatnog života. Selektor je podijelio vijesti da mu je stariji brat Aleksandar nedavno preminuo, ali je i pored velikog gubitka riješio da ostane uz Orlove i bori se do kraja.

Reprezentacija Srbije živi izuzetno loše fudbalske dane. U Ligi nacija ima četiri poraza, a u narednom periodu će odigrati još dvije utakmice - 13. novembra protiv Njemačke i potom 16. protiv Grčke. Zbog toga je selektor Paunović dobio pitanje o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi i da li su ovo najlošiji dani u trenerskoj karijeri čoveka koji je Srbiji donio svjetsko zlato.

"Preminuo je moj stariji brat Aleksandar"

"Za mene je ovo jako lijep period, opet sam sa svojim narodom i prijateljima", započeo je selektor.

Selektor je potom podelio tužne vijesti iz privatnog života.

"Nažalost, preminuo je moj stariji brat Aleksandar i ovo je bila teška nedjelja za nas. Do sada je sve bilo lijepo i dobro. Želim još više. Nisam napravio presjek jer nije momenat, ali gledajući po fazama, nismo još to postigli - do mene je, ali i do okolnosti koje smo imali. Gledaću da dam još više gas do daske, da pokrenem fudbalsko čudovište u pozitivnom smislu koje leži u nama. Moramo da ga izvučemo iz letargije", zaključio je selektor Veljko Paunović.

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Tagovi

Veljko Paunović fudbal Srbija orlovi

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