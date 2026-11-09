12 : 36 Kraj obraćanja! Veljko Paunović je završio svoje obraćanje iz Stare Pazove. Vidi opis Nikad burnije obraćanje Veljka Paunovića: "Više ne puštam da se kriju iza mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

12 : 36 Paunović ima nešto da doda "Slušao sam neke stvari i htio sam da kažem nešto. Kada sam došao ovdje, pored toga što sam došao da budem selektor "A" reprezentacije, ponudio sam i puno drugih stvari kao što je CEFTA - rad srpskih trenera. Uspostavljanje modela igre, među selekcijama i radim na tome. Prevashodno sam htio da se naš fudbalski ekosistem poveže, struka, treneri, akademije. Mislim da pomognem gdje god postoji prostor", rekao je Paunović. "Bitno je da taj ekosistem funkcioniše kako treba i da se podstiče da međusobno teku informacije, saradnja, tako da u cijelom ovom periodu sam se fokusirao da naš sistem u reprezentaciji ima što bolju podršku mlađih kategorija. Ne znam koliko znate, ali naši regioni i instruktorska služba su bitni, bazični fudbal takođe, pa sada pokušavamo da viziju koju imamo uskladimo sa modelom igre, profilima igrača, da uspostavimo skauting koji će nam pomoći da samohrani naše selekcije i da će nam pomoći da naš sistem opet radi i da se vraća u jednu vertikalu i funkcioniše kako treba. To je dugačak proces za koji su potrebni resursi. Zašto govorim? Nisam došao da stvari ostavim kako su bile do sada, došao sam s vizijom i s idejom. Mislim da možemo mnogo više i moramo da se pokrenemo. Pitali ste me poslije godinu dana kako se osjećam. Sve ono što sam htio da donesem i što sam htio da pokrenem - nije krenulo u pravom smjeru. Govorim vam to jer vrijeme koje je pred nama, i koje je prošlo, ne možemo da vratimo, ali možemo da promijenimo neke stvari. Mi kao struka moramo da se pokrenemo. Mislim da mogu sa stručnim ljudima mnogo toga da pokrenem. Ne treba ljudi da čekaju da traže dozvolu za ono što je dobro i ono što mogu da urade, nego da se udružimo."

12 : 35 Problemi u FSS? "Mi nismo imali prilike da se vidimo, ali sto posto to utiče i na igrače. Mnogo dugo sam u fudbalu i znam kada se ne zna nešto, kad postoji nestabilnost, prvo što se trese je cijela struktura. To su prije svega ljudi, zaposleni... To utiče i na igrače, trenere. To daje utisak da je situacija nestabilna i to je tako kako jeste. U takvim trenucima se rađaju specijalni ljudi i lideri, posebni, bilo to među trenerima, selektorima ili igračima", rekao je Paunović. "Sad treba izaći i reći šta imaš da kažeš, pokrenuti ljude u pravcu poboljšanja jer sam siguran da za sve postoji rješenje i da će se situacija ispraviti u narednom periodu. Moramo da imamo strpljenja i ja sam prvi koji će dati sve za zemlju i reprezentaciju."

12 : 28 Opet izostanak Vlahovića? "Puno bi nam pomogao da je tu, da je sa nama. Sad u ovom momentu bi bilo dobro za grupu da postignemo. Mi moramo da se okrenemo momcima koji su tu na raspolaganju. To je naša odgovornost, da rješavamo probleme, bilo kog tipa i u bilo kom trenutku. Da dajemo solucije za svaku adaptaciju koju radimo", rekao je Paunović.

12 : 25 Paunović o kosturu tima "Dešavaju se situacije - kartoni, povrede... Kostur tima mora da se modifikuje. Nemamo grupu da to možemo da iskristališemo. Kada govorimo o kosturu 11 - ili 25 igrača - to je sada i definisano kada su igrači na raspolaganju. Radimo na tome i mislim da smo sve bliži tome", rekao je Paunović. "Ovo je prilika da vidimo gdje smo u odnosu na najjače reprezentacije Srbije. Vidjećemo i žrijeb 6. decembra za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, pa vidjećemo šta možemo da očekujemo na proljeće."

12 : 21 Kad se budi zvijer? "Hoću da ujedamo, grizemo, ne da grickamo. Fudbalski znamo gdje su te granice u fudbalu. Hoću da probudimo zvijer, da budemo dostojanstveni na terenu, da pokažemo otpor bez lopte i s loptom. Nije dovoljno da se trčiš i boriš, pa da piše tamo da si imao ko zna kakve performanse. Mi smo od 16 ekipa u Ligi nacija - sedmi po distanci i pretrčali smo od dosta top reprezentacija. Ali, nismo najbolji u duelima, u promjeni pravca, u brzinskim i eksplozivnim nastupima. Tu smo među posljednjima. Moramo to da poboljšamo", rekao je Paunović.

12 : 20 A. Maksimović i Ugrešić? "Mislim da je Andriji potrebno da igra za U21, ali nije na spisku iz razloga koji... Nismo vidjeli njegovu spremnost da igra za mladu reprezentaciju. Iskreno govorim. Ne možemo nikog da molimo. Ako igrač misli da ne treba za U21, a pritom igra za Lajpcig, neću da puštam više da se kriju stvari i da se kriju ljudi iza mene. Vrednujem njegov kvalitet, stavio sam ga na širi spisak, računam za njega, ali mora da igra za mladu reprezentaciju u ovom trenutku jer nema dovoljno minuta u svom klubu. Da je u Engleskoj, igrao bi za U23 i dobijao bi spremnost, ali nemaju ni drugi minutažu koji su tu i možete to da okrećete. Ali, nisam vidio dovoljno. Kada smo doveli momke kao Dragojević, bio je tu, uspostavio sam s njim vezu, pa je Andrija u Meksiku osjetio nešto na zagrijavanju i nisam mogao da ga vidim na utakmici. Računam na njega, ali nudim mu šansu da kroz naš sistem... Zašto je ispod časti da se igra za U21? Ja odlučujem ko igra, ideš da igraš za mladu reprezentaciju, ideš tamo jer si potreban. Samo da pitam ovo. Gdje je počeo Stefan Gudelj prošlo okupljanje? U mladoj reprezentaciji i završio je u A reprezentaciji. To vam je moj odgovor i za Ugrešića isto."

12 : 17 Model igra protiv Holandije? "Probudili smo djelimično tu aždaju koju imamo u genima, naš inat, završili smo u protivničkom šesnaestercu", rekao je Paunović o meču Holandija - Srbija i rekao da je zadovoljan kako je njegova ekipa izgledala u Ajndhovenu. "Da smo ovako Špance sabili, siguran sam da bismo bili ispraćeni sa zvižducima. Znamo u kakvoj smo ulozi došli tamo, da smo uspjeli da preokrenemo stvari, ostavili smo sliku koju moramo da potvrdimo sada to protiv Njemačke i Grčke. Pored svega toga što nema igrača koje sam naveo, neće biti ni Lukića i Maksimovića koji su suspendovani, pa će biti novi i drugačiji sastav."

12 : 13 Promjene uloga? "Uvijek moramo da imamo rešenja za to. Kada se ova reprezentacija kompletira i kada očistimo sve probleme koji su se pojavili, možemo da budemo snažna reprezentacija. Koristimo priliku da momke koji su tu što bolje pripremimo. Nije dovoljno da uvijek očekujemo da ćemo imati igrače koji su nosioci u svakom trenutku. Ima i prirodno neke smjene uloga, pa i generacija, tako da je to proces kroz koji prolazimo", rekao je Paunović.

12 : 13 Inovativan spisak Veljko Paunović je spisak za ovaj ciklus saopštio u svojoj osnovnoj školi, a sada je rekao da bi ubuduće mogao i s rudarima, medicinskim radnicima...

12 : 10 Stresnih godinu dana? "Za mene je ovo jako lijep period, opet sam sa svojim narodom i prijateljima. Nažalost, preminuo je moj stariji brat Aleksandar i ovo je bila teška nedjelja za nas. Do sada je sve bilo lijepo i dobro. Želim još više. Nisam napravio presjek jer nije momenat, ali gledajući po fazama, nismo još to postigli - do mene je, ali i do okolnosti koje smo imali. Gledaću da dam još više gas do daske, da pokrenem fudbalsko čudovište u pozitivnom smislu koje leži u nama. Moramo da ga izvučemo iz letargije."

12 : 09 Tu je Mitrović! "Razgovarao sam nedjelju dana prije objavljivanja spiska sa Aleksandrom Mitrovićem. On je u procesu vraćanja u fitnes formu, važan je faktor u grupi lidera u napadu i za svlačionicu. Posebno je važan jer smo imali sada peh sa Vlahovićem. Mislim da je njegova uloga takva da će u obje utakmice imati učinak i minutažu. Nećemo otkrivati, ali sačekajmo njegov dolazak", rekao je Paunović.

12 : 06 Tadić će biti kapiten! Nije ostavio previše dileme Veljko Paunović, istakao je da će i u ovom ciklusu Dušan Tadić biti kapiten reprezentacije Srbije. Izvor: MN PRESS

12 : 05 "Imamo par loših vijesti" Veljko Paunović je saopštio da neće moći da računa na sve igrače: "Aleksa Terzić se javio, ima upalu odnosno infekciju zbog koje neće biti uz reprezentaciju. Strahinja Pavlović usljed udarca u bubreg na posmatranju, danas treba da se obave još neke dodatne analize, nekim čudom bih volio da nam se priključi, zato smo naknadno pozvali Miljana Krpića iz Đera. Vlahović mi je rekao da ima privatnu situaciju i zato mu je potrebno vrijeme. Sve ostalo ne bi bilo okej da kažem." Izvor: Yigit Oerme / imago sportfotodienst / Profimedia

12 : 04 "Nema tragedije u fudbalu" Veljko Paunović je rekao da što se tiče cilja Srbije u Ligi nacija, potrebno je da se što bolje pripremi, a kvalifikacije za EP ostaju prioritet. "Liga nacija je probni model za različita eksperimentisanja, recimo novih sudija, vidjeli ste i sami koliko je bilo novih arbitara, tako da je bilo i novih i mladih fudbalera. I mi smo u tom procesu, nema tragedije u fudbalu, jedino je tragedija kada se desi kao što je bila smrt na terenu u Španiji. To je jedina tragedija koja postoji u fudbalu. Ostalo - život ide dalje", rekao je Paunović.

11 : 58 Uskoro! Svakog trenutka očekuje se da se pojavi selektor Veljko Paunović koji će saopštiti najnovije vijesti o reprezentaciji Srbije.

11 : 21 Ko je na spisku Veljka Paunovića? Nije bilo velikih iznenađenja na spisku selektora Srbije, s tim da treba sačekati današnje obraćanje pošto je obično bilo raznih otkazivanja usljed povreda i nekih drugih okolnosti. Primjera radi, već sada se zna da Strahinja Pavlović 99 odsto ne dolazi na okupljanje Srbije. GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina). ODBRANA: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina). VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milnković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija). NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

11 : 20 Kad igra Srbija? Srbija ima nula bodova za sada i juri opstanak u Ligi nacija, odnosno ne smije da završi u dvije najgore ekipe u Diviziji. Prvo će 13. novembra dočekati Njemačku na "Marakani", pa će tri dana kasnije gostovati Grčkoj, najboljoj reprezentaciji grupe koja je za sada ostavila fantastičan utisak.