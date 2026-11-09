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Katastrofa za Veljka Paunovića: Srbija bez najboljeg igrača u Ligi nacija 1

Katastrofa za Veljka Paunovića: Srbija bez najboljeg igrača u Ligi nacija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Fudbalska reprezentacija Srbije oslabljena u mečevima protiv Njemačke i Grčke u Ligi nacija.

Srbija bez Strahinje Pavlovića protiv Njemačke i Grčke Izvor: MN PRESS

Najbolji srpski fudbaler Strahinja Pavlović neće doći na okupljanje reprezentacije Srbije u novembarskom ciklusu Lige nacija. Pavlović je u prethodnim utakmicama kod Veljka Paunovića, i ne samo kod njega, pokazao da je najvažnija karika srpskog tima, međutim ovoga puta ga je povreda spriječila da se pojavi na okupljanju.

To će definitivno biti potvrđeno danas od 12 časova, kada se selektor Paunović bude obratio javnosti, ali nažalost iz Italije nema pozitivnih signala pošto je Pavlović već nekoliko dana povrijeđen i nije igrao za Milan.

Nažalost, ni ovoga puta tako Srbija neće biti kompletna i nije bila nijednom od kada je Paunović stupio na dužnost selektora Srbije. Sada kada se vraća Nikola Milenković, neće biti Pavlovića oko koga se sve "vrtjelo" u odbrani, ali ne samo to - vidjelo se i da je najvažniji lider tima. Podsjetimo, Srbija nema bodova za sada i juri opstanak. Prvo će 13. novembra dočekati Njemačku na "Marakani", pa će tri dana kasnije gostovati Grčkoj.

Ko je na spisku Srbije?

  • GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina).
  • ODBRANA: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina).
  • VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milnković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija).
  • NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

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Tagovi

Strahinja Pavlović fudbal orlovi Srbija Liga nacija

Komentari 1

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Niko

Mozda nebi bilo loše još 2 golmana zovnuti,neka ih,mogu zatrebati.

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