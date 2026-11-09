Selektor Srbije Veljko Paunović biće na slatkim mukama.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije nastavlja Ligu nacija utakmicama protiv Njemačke i Grčke koje su na programu 13. i 16 novembra. Izabranici Veljka Paunovića prvo dočekuju "pancere", pa idu na noge "helenima", a srpski napadači dočekuju ove duele u sjajnom raspoloženju.

Za vikend su mreže za svoje klubove tresli Luka Jović, Dušan Vlahović i Mihajlo Cvetković, dok je i rekorder reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović "probio led" u novoj sezoni. To znači da su sva četvorica napadača koja su na spisku u dobroj formi i spremni su za izazove u nacionalnom dresu.

Slatke muke za Paunovića

Napadač AEK-a Luka Jović je postigao gol sa penala za izjednačenje protiv Levadiakosa, da bi za preokret pogodio njegov saigrač Varga na asistenciju Mijata Gaćinovića. Srpski as je u sjajnoj formi ove sezone, odigrao je zapaženu partiju protiv Reala u Ligi šampiona kada je zabiljležio asistenciju, a u prošlom reprezentativnom prozoru je pogodio protiv Holanđana.

Mihajlo Cvetković bi mogao da bude Paunovićev "džoker", on je zatresao mrežu protiv Klub Briža u prvenstvu i donio bod Anderlehtu. To je nastavak njegovih učinkovitih partija, pošto je prošle nedjelje postigaogol i asistenciju u pobjedi nad Vesterloom. Za sada je na skoru od sedam golova, a upisao je i dvije asistencije.

Dušan Vlahović je bio dvostruki strijelac u pobjedi Bešiktaša nad Genčlerbigijem 2:0, oba gola postigao je na asistenciju Leandra Trosara. Srpski napadač nastavlja da briljira i trenutno je postigao devet golova u dresu turskog velikana.

Ono što raduje ljubitelje sporta u Srbiji je i da je Aleksandar Mitrović konačno počeo da pogađa poslije pauze zbog povrede. On je dao gol protiv Al Nahde u azijskoj Ligi šampiona i na pravi način iskoristio šansu trenera.

Spisak Srbije za Ligu nacija

Vidi opis Veljko Paunović ima "tešku artiljeriju": Ko će biti džoker protiv Nijemaca i Grka? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina).

ODBRANA: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina).

VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milnković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija).

NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht),

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