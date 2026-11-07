Loša vijest za Srbiju: Pavlović se povrijedio, Paunović u problemu

Iz Milana su potvrdili da je Strahinja Pavlović povrijeđen i da neće moći da pomogne ekipi, to je problem i za reprezentaciju Srbije.

Izvor: MN PRESS

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović neće igrati za Milan protiv Đenove, saopštio je trener "rosonera" Ruben Amorim. Ujedno to znači da bi i reprezentacija Srbije mogla da ima problem pošto se nalazi na spisku selektora Veljka Paunovića.

Srpski reprezentativac nije igrao ni u četvrtak u porazu Milana kod kuće od Ferencvaroša (0:2) u Ligi Evrope zbog problema sa grčevima, a kako je prenio Amorim, situacija je i dalje takva da Pavlović neće konkurisati za gostovanje u Đenovi u meču 11. kola italijanske Serije A (nedjelja, 15 časova).

Podsjetimo, "orlovi" igraju dva meča u Ligi nacija. Prvo protiv Njemačke (13. novembra) i Grčke (17. novembra). Ostaje da se vidi koliko je ozbiljna povreda srpskog štopera i da li će biti u mogućnosti da pomogne ekipi.