Veljko Paunović u osnovnoj školi objavio spisak Srbije: Vlahović i Mitrović ponovo u timu

Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za mečeve u Ligi nacija

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve u Ligi nacija. Prvo će 13. novembra dočekati Njemačku na "Marakani", pa će tri dana kasnije gostovati Grčkoj. Spisak je objavio na inovativan način, u osnovnoj školi "Stefan Nemanja" koju je i sam pohađao.

Spisak "orlova" ispisan je dječijim rukopisom na školskoj tabli. Tako je na simpatičan način saopštio imena igrača na koje računa. U timu su ponovo Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović, dok na spisku opet nema Predraga Rajkovića.

Ovako izgleda spisak Srbije: