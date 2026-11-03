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Veljko Paunović u osnovnoj školi objavio spisak Srbije: Vlahović i Mitrović ponovo u timu

Veljko Paunović u osnovnoj školi objavio spisak Srbije: Vlahović i Mitrović ponovo u timu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za mečeve u Ligi nacija

Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović na spisku Srbije Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve u Ligi nacija. Prvo će 13. novembra dočekati Njemačku na "Marakani", pa će tri dana kasnije gostovati Grčkoj. Spisak je objavio na inovativan način, u osnovnoj školi "Stefan Nemanja" koju je i sam pohađao.

Spisak "orlova" ispisan je dječijim rukopisom na školskoj tabli. Tako je na simpatičan način saopštio imena igrača na koje računa. U timu su ponovo Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović, dok na spisku opet nema Predraga Rajkovića.

Ovako izgleda spisak Srbije:

  • GOLMANI: Vanja MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Napoli), Đorđe PETROVIĆ (Bornmut), Filip STANKOVIĆ (Venecija), Dragan ROSIĆ (Vojvodina).
  • ODBRANA: Kosta NEDELJKOVIĆ (Rendžers), Stefan GUDELJ (Crvena zvezda), Strahinja ERAKOVIĆ (Samsunspor), Nikola MILENKOVIĆ (Notingem forest), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Srđan BABIĆ (Spartak Moskva), Nikola SIMIĆ (Partizan), Aleksa TERZIĆ (Frozinone), Petar SUKAČEV (Vojvodina).
  • VEZNI RED: Nemanja MAKSIMOVIĆ (Šabab Al-Ahli), Aleksandar STANKOVIĆ (Inter), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Filip KOSTIĆ (PSV Ajndhoven), Sergej MILINKOVIĆ-SAVIĆ (Al-Hilal), Lazar SAMARDŽIĆ (Atalanta), Dušan TADIĆ (NEC Najmehen), Saša LUKIĆ (Ipsvič), Vanja DRAGOJEVIĆ (Rendžers), Vasilije KOSTOV (Crvena zvezda), Vladimir LUČIĆ (Crvena zvezda), Stefan DŽODIĆ (Almerija).
  • NAPAD: Aleksandar MITROVIĆ (Al-Rajan), Dušan VLAHOVIĆ (Bešiktaš), Luka JOVIĆ (AEK), Mihajlo CVETKOVIĆ (Anderleht).

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Tagovi

orlovi Srbija Liga nacija Dušan Vlahović Aleksandar Mitrović

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