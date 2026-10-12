Rade Bogdanović komentariše trenutnu situaciju u reprezentaciji Srbije i podržava selektora Veljka Paunovića uprkos kritikama.

Izvor: YouTube/Ozbiljno Neozbiljni/MN Press

Poznati jugoslovenski fudbaler Rade Bogdanović otvoreno je zagovarao dolazak Veljka Paunovića za selektora, dugo prije nego što je mladi stručnjak i postavljen na to mjesto gdje je naslijedio Dragana Stojkovića Piksija. Ipak, prošlo je godinu dana otkako je Paunović već selektor Srbije i rezultati i igra nisu se značajno popravili od tada, zbog čega su krenule i prve kritike na račun nekadašnjeg osvajača zlatne medalje sa "orlićima".

Bez obzira na to, Rade Bogdanović poručuje da vjeruje Paunoviću i smatra da je Liga nacija "totalno nebitno takmičenje" i da u njemu tek treba da vidimo zamisli selektora koji pokušava da iskristališe tim pred početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Zato poziva na strpljenje.

"Pogledajte šta je uradila BiH"

Izvor: MN PRESS

"Kad izgubiš četiri utakmice, nema tu izvini, naravno. Njemačka se razvija, Holandija, pa Grčka... Nije trebalo da izgubimo od nje, išli smo na sve ili ništa, kao što je rekao selektor Paunović, ali izgubiš i ćao. Jake ekipe, ali ako hoćemo dobru selekciju, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Možemo da izvučemo dosta pouka", rekao je Bogdanović u emisiji "Ozbiljno neozbiljni".

"Najbolji primjer nam je BiH. Imali su devet uzastopnih poraza i otišli su na Svjetsko prvenstvo. Treba jedan period da se selektor navikne na naš zrak, da selektira igrače i vidi ko šta može i šta ne može".

Šta je Bogdanović rekao Paunoviću?

Vidi opis Rade Bogdanović: "Paunović znao da 7 igrača neće da igra za Srbiju, rekao sam mu sve" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Njih dvojica znaju se iz Španije, igrali su za Atletiko Madrid, a nedavno su se vidjeli i razgovarali o srpskom fudbalu u koji se Paunović vratio poslije mnogo godina u inostranstvu.

"Vežu me lijepe uspomene, školovan je i iz ozbiljne porodice. Znao je da će krenuti loše u reprezentaciji. On zna da dolazi u selekciju u kojoj već sedam igrača ne želi da igra. Znao je i prihvatio se tog posla .Vidio sam ga jednom za ovih 15 godina, bilo je to u novembru u jednom hotelu na Košutnjaku. Rekao sam mu samo dobro došao i da znaš gdje si došao, iako si dijete beogradskog asfalta, ovdje su se vremena promijenila", rekao je Bogdanović.

"Toga druže više nema. Ovdje ti je jad i čemer. Ako hoćeš da me slušaš, ne smiješ nikome da vjeruješ, kad gineš - gini kao gospodin, da je tvoja prva i posljednja. Ovdje niko nikog ne voli, svako svakog mrzi, o fudbalu pričaju oni koji su ga uništili, da profitiraju oni koji ne bi ni smjeli da budu u fudbalu, tako da u se i u svoje kljuse. Izaberi najbolju ekipu kako ti misliš. I ja mislim da će to uraditi".

"Pustite ga da luta"

Paunović "luta" otkako je postao selektor Srbije i Bogdanović poručuje da to tako i treba, da bi se došlo do rezultata:

"Selektor luta da bi skockao ono što mu treba po fudbalskim kvalitetima i karakterno. Treba ga pustiti neka luta", rekao je Bogdanović.

"Što skidaš Petrovića s gola kad je bio najbolji igrač, a stavljaš Rajkovića? Nisam njemu, ali evo naglas. Zašto? Zato što je osvojio to što jeste na Novom Zelandu, vjeruje njima, to je ljubav prva trenerska. Ali to su tad bila djeca. Vidio je Veljko to. Hoće da bude čist pred sobom i Bogom. Vi mislite da Veljka Paunovića zanima moje mišljenje, tvoje ili bilo čije, samo razmišlja kako da preživi Ligu nacija i da krene u boj za Evropsko prvenstvo. To je najvažnije od svega", zaključio je poznati fudbalski analitičar.

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