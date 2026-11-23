U četvrtak, 26. novembra, na Gradskom stadionu u Banjaluci, fudbaleri Borca dočekuju jednog od najatraktivnijih rivala iz italijanske Serie A - ekipu Atalante.

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

Ipak, sastav iz Bergama u grad na Vrbasu ne dolazi samo kao predstavnik italijanskog fudbala, već i kao svojevrsna "mala Jugoslavija" u crno-plavim dresovima.

Svlačionica Atalante okuplja fudbalere iz svih nekadašnjih šest jugoslovenskih republika, pa će banjalučka publika u jednoj evropskoj večeri imati priliku da na terenu vidi igrače od Vardara pa do Triglava, slično kao što su Banjalučani imali u svojoj najuspješnijoj evropskoj sezoni.

Među igračima koji nose dres tima iz Bergama nalaze se: Lazar Samardžić (Srbija), Sead Kolašinac (Bosna i Hercegovina), Mario Pašalić (Hrvatska), Nikola Krstović (Crna Gora), Eljif Elmas (Sjeverna Makedonija) i Relja Obrić (Slovenija).

Izvor: Piero CRUCIATTI / AFP / Profimedia

U svlačionici Atalante pod vođstvom Mauricija Sarija kao da se ponovo okupio nekadašnji fudbalski prostor - ovoga puta bez granica i politike, vođen isključivo sportskim motivom, a dolaze u poboljšanoj formi poslije osvojenog boda protiv Intera, koji je tri puta vodio u Bergamu s dva razlike (4:4).

Biće italijanski tim favorit protiv Borca, ali jedno je sigurno - Gradski stadion će biti pun kao šipak, sve ulaznice su rasprodate i nema sumnje da će "jugovići" iz Bergama razumjeti sve što im tokom duela bude poručila banjalučka publika i najvatreniji navijači "Lešinari".

Meč između Borca i Atalante igra se u četvrtak u Banjaluci s početkom u 21 čas.

(MONDO)