Nikola Jović je pokazao još jednom treneru Eriku Spolsti da može ozbiljno da računa na njega i imao je veoma važnu ulogu u pobjedi Majamija protiv Oklahome.

Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia

Nikola Jović odigrao je meč sezone i pomogao Majamiju da pobijedi Oklahomu u NBA ligi (123:113). Srpski košarkaš bio je treći najbolji strijelac ekipe, uz 15 poena je upisao i 8 skokova i 3 asistencije. Uz odlične procente šuta (1/2 za dva, 3/6 za tri, 4/4 sa penala).

Bolji od srpskog košarkaša bili su samo Bem Adebajo (24, 15sk, 12as) i Pele Larson (21, 5as), Janis Adetokumbo nije igrao na ovom meču zbog povrede. Na drugoj strani iz istog razloga nije bilo Šeja Gildžusa-Aleksandera, Četa Holmbrena i Nikole Topića. Istakli su se Benet Stirc (21) i Džared Mekejn (20).

Vidi opis Nikola Jović odigrao meč sezone: Bez Janisa Adetokumba je srušena Oklahoma Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Joviću je ovo bio najbolji meč u dosadašnjem dijelu sezone. Igra sa dosta oscilacija, najviše zbog odluka trenera Erika Spolstre koji ga sve češće stavlja na klupu i ne daje mu minutažu. Ipak, ako je suditi po ovoj partiji, možda uspije da "kupi" više minuta u narednom periodu.

Nikola Jovic looked comfortable vs OKC15 PTS - 8 REB - 1 STL - 1 BLK - 50 FG% https://t.co/CqdZEINDJk — Heat Clips (@MiamiClip)November 23, 2026

Rezultati:

Majami - Oklahoma 123:113

Čikago - Denver 145:151 (poslije produžetka)

Juta - Dalas 114:116

Vašington - Orlando 116:96

Njujork - Indijana 113:106

Golden Stejt - Boston 88:87

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Pogledajte 00:08 Nikola Jović dao koš s pola terena Izvor: X/@NBA Izvor: X/@NBA

(MONDO)