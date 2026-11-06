Nikola Jović gledao ples Stefa Karija: Finiks konačno pobijedio, Buker razbio Orlando

Protekle noći u NBA ligi pobjede su zabilježili Voriorsi i Finiks Sansi.

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Košarkaši Majami Hita poraženi su od Golden Stejt Voriorsa sa 120:100, a srpski košarkaš Nikola Jović praktično je bio bez učinka za 12 minuta provedenih na terenu. Postigao je jedan poen, uz jednu asistenciju, dok je prethodni meč proveo na klupi.

Voriorsi su nastavili sa sjajnim partijama i vezali šestu uzastopnu pobjedu. Majami jeste bolje ušao u meč, vodio tokom čitavog prvog poluvremena, ali je sredinom treće dionice došlo do preokreta. Tim Stiva Kera dostigao je dvocifrenu prednost koja je rasla do +15, da bi u posljednjoj dionici dostigli maksimalnih +20, koliko je bilo na kraju meča.

Najbolji u pobjedničkom timu bio je Stef Kari sa 29 poena i četiri asistencije, Lendeborg ga je ispratio sa 18 uz osam skokova, Niang je dodao 13. Kod Majamija najbolji je bio Mičel sa 22 skoka i osam asistencija, Adetokumbo je upisao dabl-dabl od 20 poena i 14 skokova, Konvel je dodao 13.

STEPH After hitting one of his 6 threes, Steph had to make sure he and this fan converted a crisp high-five ️ https://t.co/6zZKRbsFv5 — NBA (@NBA)November 6, 2026

Kari je poslije nove sjajne partije ponovo ispisao istoriju NBA lige i sada se nalazi na 17. mjestu na vječnoj listi strijelaca, pošto je prestigao člana Kuće slavnih Oskara Robertsona.

Golden Stejt je sada na skoru 6-3, što je dovoljno za osmu poziciju na Zapadu, dok je Majami deseti sa skorom 3-6.

Finiks bolji od Orlanda

Finiks Sansi rutinski su slavili protiv Orlanda 117:104. Kontrolisali su čitav meč, najveća prednost je iznosila +30 tokom posljednje dionice, da bi Orlando koliko-toliko popravio utisak u finišu meča.

Buker je bio najbolji u pobjedničkom timu sa 30 poena i osam asistencija, Bruks je dodao 14, Bridžis je bio sjajan sa 18 poena i 15 skokova, a dvocifreni su bili još Kenard i Dan.

THURSDAY'S FINAL SCORES Devin Booker pours in 30+ PTS for the second consecutive game to lead the @Suns to the win!Dillon Brooks: 24 PTS, 4 3PM, 2 STLMiles Bridges: 18 PTS, 13 REB, 5 AST, 3 3PM, 2 STLFranz Wagner: 15 PTS, 8 REB, 15 AST (career high), 4 STL https://t.co/1DkjELhTWG — NBA (@NBA)November 6, 2026

Kod Orlanda najbolji je bio Karter sa 17 poena i 13 skokova, Da Silva ga je ispratio sa 18, Vagner je imao 15 poena uz osam skokova.

Finiks je ovom pobjedom konačno prekinuo niz od četiri poraza i sada je 12. na Zapadu sa skorom 2-5. Orlando je vezao treći poraz i 13. je na Istoku sa skorom 2-6.