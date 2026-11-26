Duel turskog i izraelskog predstavnika u Ligi Evrope obilježili neredi.
Duel Bešiktaša i Hapoel Ber Ševe prekinut je nakon 25 minuta, nakon žestoke tuče koja je izbila na tribini gdje su smješteni navijači turskog tima. Policija je koristila i suzavac, stolice su letjele na sve strane, tako da nije bilo elemenata da se meč nastavi.
Gürcü Polisler Beşiktaş taraftarına saldırıyor!!! https://t.co/WhXrkGPLYZ— Murat Özen (@Muratozen1903)November 26, 2026
Zbog tenzija između dvije zemlje, UEFA je odlučila da se ovaj meč odigra na neutralnom terenu u Gruziji (Batumi), ali nije moglo bez incidenata.
Problemi su počeli i prije utakmice, kada su turski navijači provocirali goste ističući zastavu Palestine, a policija je odmah reagovala.
Gürcistan polisi, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına saldırdı. https://t.co/JOcDMwZze9— Esad Eruyar (@EsadEruyar)November 26, 2026
U trenutku prekida, golova nije bilo.